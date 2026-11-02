"Michael" w końcu trafi do streamingu w Polsce! Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć głośny film o "Królu Popu"?

Na ten film fani i fanki Michaela Jacksona czekali od lat. Pierwsze informacje o tym, że planowane jest nakręcenie filmowej biografii muzyka pojawiać się zaczęły już pod koniec 2019 roku. Dopiero niecałe dwa lata później okazało się, że firma Lionsgate Films zyskała prawa do globalnej dystrybucji projektu. W 2023 roku zaś poznaliśmy reżysera filmu, którym został Antoine Fuqua, ogłoszono także, że w rolę "Króla Popu" wcieli się w nim jego siostrzeniec, Jaafar Jackson.

Produkcji zatytułowanej ostatecznie Michael od samego początku towarzyszyły liczne kontrowersje, dotyczące w szczególności faktu, iż okazało się, że nie zostanie w niej poruszony wątek oskarżeń Jacksona o molestowanie seksualne nieletnich.

Pomimo tego film przyciągnął do kin na całym świecie imponujące tłumy - i to pomimo raczej negatywnych recenzji, zarzucających twórcom, iż Ci stworzyli hagiografię legendy popu. Od premiery Michaela minęło już dobrych kilka miesięcy - okazuje się, że to idealny moment na to, aby produkcja trafiła do polskiego streamingu!

Michael Jackson w Polsce. Warszawski sen króla muzyki pop

"Michael" jeszcze w listopadzie trafi do streamingu w Polsce! Gdzie będzie dostępny?

Wraz z końcem października popularne w naszym kraju platformy streamingowe zaczęły prezentować swoje oferty na kolejny miesiąc. Tym samym dowiedzieliśmy się, że właśnie w listopadzie na platformę SkyShowtime trafi film Michael!

Premiera jednej z najgłośniejszych produkcji tego roku w streamingu zaplanowana została na wtorek 24 listopada.

Wiadomo, że na Michaelu filmowa opowieść o "Królu Popie" ma się nie skończyć. W planach są już prace na planie kolejnej części, która przedstawi kolejne lata życia artysty. W niej już ma się pojawić wątek głośnych oskarżeń.

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