Polish Metal Alliance wzięli na warsztat hymn Helloween!

Na samym wstępie przypomnijmy: Polish Metal Alliance to supergrupa złożona z polskich muzyków, która nagrywa covery znanych rockowych oraz metalowych utworów. Projekt do życia został powołany w 2020 roku, a wszystko zaczęło się od oddania hołdu brytyjskiej formacji Iron Maiden. W sierpniu wspomnianego roku muzycy opublikowali w serwisie YouTube swoją wersję kultowej kompozycji The Trooper.

Na przestrzeni tych sześciu lat supergrupa zaprezentowała także interpretacje utworów takich zespołów, jak m.in. Judas Priest, Queen, Pantera czy Black Sabbath.

Co istotne: projekt nie zwalnia tempa. Na kanale YouTube formacji właśnie ukazał się kolejny cover. Członkowie PMA tym razem wzięli na warsztat ikoniczny hymn z repertuaru niemieckiego Helloween!

Polish priest | Człowiek z metalu SHORT 1

Wybór padł na niezastąpiony klasyk I Want Out, który oryginalnie znalazł się na albumie Keeper of the Seven Keys: Part II z 1988. – No i mamy to! Wszyscy się spodziewali, ale nikt nie dowierzał. Bawcie się, śpiewajcie i świętujcie tak jak lubicie, a najlepiej udostępniając naszą nową realizację – napisali członkowie Polish Metal Alliance w mediach społecznościowych. W nagraniu całości udział wzięli:

Krzysiek Sokołowski (wokalista Nocnego Kochanka),

(wokalista Nocnego Kochanka), Jasiek Popławski (wokalista The Legacy i Wilczego Pająka),

(wokalista The Legacy i Wilczego Pająka), Jacek Hiro (gitarzysta Sceptic i Popióra),

(gitarzysta Sceptic i Popióra), Jarek Chilkiewicz (gitarzysta w zespole Piotra Cugowskiego),

(gitarzysta w zespole Piotra Cugowskiego), Tomasz Targosz (basista The Legacy i CETI) oraz

(basista The Legacy i CETI) oraz Michał Łysejko (perkusista Dieth).

Za warstwę wizualną i realizację teledysku towarzyszącego premierze odpowiada Michał Lutrzykowski. Wideo udostępniamy poniżej:

Polish Metal Alliance na trasie koncertowej

Projekt od dłuższego czasu nie ogranicza się jednak wyłącznie do przestrzeni wirtualnej. Muzycy regularnie wyruszają w trasę, by dzielić się tą niezwykłą energią na żywo z fanami w całej Polsce.

Już na początku przyszłego roku supergrupa Polish Metal Alliance wyruszy w klubową trasę. Tak prezentuje się oficjalna rozpiska:

8 stycznia 2027 – Kraków, Klub Kwadrat

– Kraków, Klub Kwadrat 9 stycznia 2027 – Rzeszów, Klub Pod Palmą

– Rzeszów, Klub Pod Palmą 15 stycznia 2027 – Zabrze, CK Wiatrak

– Zabrze, CK Wiatrak 16 stycznia 2027 – Warszawa, Klub Progresja

– Warszawa, Klub Progresja 22 stycznia 2027 – Szczecin, DK Słowianin

– Szczecin, DK Słowianin 23 stycznia 2027 – Poznań, Klub Tama

Rob Halford i jego ulubione metalowe albumy: