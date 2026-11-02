Metallica chciała nadzieję współczesnego hardcore'u na swojej trasie, ale spotkała się z odmową! Zdradził James Hetfield

Metallica, jak tak naprawdę każdy zespół, zaczynała swoją koncertową działalność od występów w lokalnych, amerykańskich klubach. Formacja dość szybko, już za sprawą debiutanckiego Kill 'Em All, zwróciła na siebie uwagę ogółu, i udało się jej przebić na większe sceny. W pierwszych latach występowała jednak także w roli supportu, chociażby angielskiego Venom.

Dość szybko ikonie thrash metalu udało się wybić do roli headlinera. Przez lata swojej koncertowej działalności Metallica udowadniała, że nie jest zamknięta na rozwijający się rynek muzyczny i często angażowała w roli supportów na swoje trasy nieco mniejsze zespoły, aby dać im szansę zaprezentowania się większej publiczności. Tym samym występy Amerykanów otwierali chociażby Faith No More, Alice in Chains, Skid Row, Soundgarden, Korn, System of a Down, Limp Bizkit, Avenged Sevenfold, Gojira, Linkin Park, Babymetal, Greta Van Fleet, Ghost, Avatar, Architects, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch, Volbeat czy Floor Jansen. Przedstawiciele tych zespołów wielokrotnie opowiadali o swoich doświadczeniach występowania u boku ikony thrashu, wspominając chociażby o jej przyjacielskim i otwartym podejściu.

JARO - Metallica

Turnstile nie chcieli występować przed Metalliką!

Okazuje się, że w muzycznym świecie są także formacje, które nie chciały skorzystać z propozycji występowania przed Metalliką.

Zdradził to w swoim programie radiowym James Hetfield. Frontman formacji opowiedział w nim nieco więcej o zespole Turnstile, mówiąc, że on i pozostali członkowie Metalliki są fanami jego twórczości. To właśnie kierując się tymi wrażeniami ikona thrashu postanowiła zaprosić młodszych kolegów i koleżankę po fachu do udziału w jej trasie koncertowej "M72 World Tour", która rozpoczęła się w 2023 roku. Turnstile jednak odmówili, a James dodał, że widzi, że kapela dziś radzi sobie świetnie na własną rękę. Muzyk nie wziął jednak odmowy do siebie i wciąż nie ukrywa zachwytu twórczością grupy, którą nazywa się "nadzieją współczesnego hardcore".

Widzieliśmy ich na żywo, chcieliśmy zaprosić ich do wspólnej trasy, ale odmówili. Świetnie radzą sobie sami. Ależ oni mają energię! Są niesamowicie zabawni. Jeśli macie okazję, koniecznie wybierzcie się na ich koncert. Podobnie jak w przypadku wielu innych zespołów – brzmią świetnie na płytach i nagraniach, ale dopiero na żywo naprawdę czuć, o co w tym wszystkim chodzi. Spędziliśmy z nimi trochę czasu; to przefajni goście, mnóstwo z nimi śmiechu. Teraz w składzie mają też dziewczynę, co jest świetne - mówił James Hetfield w audycji.