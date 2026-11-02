Legendarny klub muzyczny kończy działalność! Co z zaplanowanymi koncertami?

Czymże byłby muzyczny świat bez małych, lokalnych klubów. Choć może się wydawać, że takie ikony, jak The Beatles czy The Rolling Stones od razu zaczęli karierę od gry na arenach i stadionach, to obie te formacje - oraz de facto każda, której udało się osiągnąć sukces - stawiały swoje pierwsze muzyczne kroki w niewielkich pubach i klubach, grając często do przysłowiowego "kotleta".

Kluby muzyczne, zlokalizowane w różnych miastach, to miejsca, zbierająca lokalną społeczność, której pasją jest muzyka. Często to one właśnie dają szanse na pierwszy występ początkującym kapelom. Tym bardziej przykre są napływające od czasu do czasu informacje o zamykaniu kolejnych tego typu miejsc - także w Polsce...

Szalony Ikar | Człowiek z Metalu ESKA ROCK

Klub 2progi kończy działalność!

Dokładnie w Dniu Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada o tym, że kończy działalność poinformował kultowy poznańki klub 2progi. Jak przekazano w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu, powodem takiego stanu rzeczy są zmiany administracyjne, na które zarządzający klubem nie mają wpływu i których konsekwencji nie są w stanie przezwyciężyć.

Wpis jest pełen emocji i żalu, iż historia miejsca właśnie się kończy:

Kochaliśmy to miejsce. Spędzaliśmy tutaj ogromną część naszego życia - pracując, podejmując wyzwania, zawiązując przyjaźnie i przeżywając chwile, które dawały nam poczucie, że to wszystko ma sens. Dziś trudno pomieścić w słowach wzruszenie, żal i wdzięczność. Największą radość dawała nam Wasza obecność. Widok pełnej sali, emocje pod sceną i uśmiechy na Waszych twarzach, kiedy wychodziliście po koncertach. Właśnie dla tych chwil dbaliśmy o każdy szczegół produkcji i wkładaliśmy w tę pracę tyle serca.Mamy nadzieję, że zrobiliśmy dla Was kawał dobrej roboty. Że daliśmy Wam wiele świetnych koncertów, okazji do spotkań i wspomnień, które zostaną z Wami na długo.Dziękujemy publiczności, artystom, ekipom technicznym, współpracownikom i wszystkim, którzy współtworzyli 2 Progi. Każdy z Was jest częścią historii tego miejsca - brzmi oświadczenie klubu.

Co z zaplanowanymi koncertami?

W oświadczeniu poinformowano także, że klub będzie działał jeszcze przez cały listopad, a ze swoją społecznością pożegna się dwoma grudniowymi koncertami: 17 grudnia zagra Ninja Episkopat, a 18 grudnia — Pure Reason.

O klubie 2progi

Klub 2progi rozpoczął swoją działalność na przełomie 2019 i 2020 roku i został zlokalizowany w budynku dawnego hotelu Polonez przy Alei Niepodległości 36 w Poznaniu. Przez te sześć lat w miejscu tym zagrali m.in. The Cassino, Przebiśniegi, Waluś Kraksa Kryzys, Wojtek Szumański, Niechęć, Nene Heroine, Turbo, Farben Lehre, Łydka Grubasa, Pull the Wire, Zdechły Osa, Tides from Nebula, Dezerter, Old Breakout.