Deep Purple odwołali koncerty! Co się dzieje z Ianem Gillanem?

Deep Purple to zdecydowanie jeden z najaktywniejszych zespołów, jeśli weźmiemy pod uwagę największe świata rocka i metalu. Od powstania formacji już dosłownie za moment minie równo sześćdziesiąt lat i nic nie wskazuje na to, aby miała ona zamiar jakkolwiek zwalniać tempo.

Brytyjska ikona hard rocka wydała w lipcu tego roku swój dwudziesty czwarty studyjny album, zatytułowany SPLAT!. Jeszcze przed jego premierą - jak również i po - grupa bardzo dużo koncertowała. Od 2022 roku Deep Purple zagrali w Polsce cztery koncerty, z czego ostatni zaledwie na początku października tego roku. Wiadomo już także, że zespół nad Wisłę powróci w 2027. Wraz z Alice Cooperem i Europe zagra on w Gliwicach w tamtejszej PreZero Arenie w ramach wydarzenia "Forever Loud".

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Deep Purple odwołali dwa koncerty! Powodem stan zdrowia Iana Gillana!

Niestety, na koncertowej wyciecze Deep Purple pojawiły się problemy. W sobotę 31 października na kontach zespołu w mediach społecznościowych pojawiło się ważne oświadczenie. Za jego pośrednictwem grupa poinformowała, że zmuszona jest odwołać dwa najbliższe zaplanowane koncerty: mający się odbyć wczoraj pokaz w Lipsku i kolejny, który ta miała zagrać w niedzielę 1 listopada w Hamburgu.

Jako powód takiego stanu rzeczy podano "nagły incydent medyczny, któremu uległ Ian Gillan". W jego wyniku wokalista był hospitalizowany. Najbliższy występ Deep Purple ma się odbyć we wtorek 3 listopada w Dortmundzie i na ten moment nie wiadomo, czy dojdzie on do skutku. Choć formacja nie udostępnia nowych informacji w sprawie wokalisty, to na jej grupkach fanowskich można trafić na informację, że z Gillanem nie dzieje się nic poważnego.

Oto najlepsze utwory Deep Purple: