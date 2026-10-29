Trzy rockowe ikony na wspólnym koncercie w Polsce! Ile kosztują bilety na występ Deep Purple, Alice'a Coopera i Europe w Gliwicach w 2027 roku?

Jesień za oknem trwa w najlepsze, tymczasem mijający tydzień był naprawdę gorący dla wszystkich fanów i fanek koncertów. Zaledwie w ostatnich dniach okazało się, że w 2027 roku do Polski wróci sam Till Lindemann. Trzecią wizytę w Polsce od 2025 roku licząc zaliczy w nadchodzących miesiącach także Marilyn Manson. Tym razem jednak nie o solowym, arenowym koncercie mowa. Kontrowersyjny gwiazdor pojawi się w przyszłym roku w Gdańsku, jako jeden z headlinerów nadchodzącej edycji Mystic Festivalu.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Deep Purple, Alice Cooper i Europe na wspólnym koncercie w Polsce w 2027 roku!

Jakby tego było mało, Mystic Coalition ogłosił, że za rok do naszego kraju powrócą trzy kolejne rockowe ikony: Deep Purple, Alice Cooper oraz zespół Europe. Co najlepsze, zespoły i "król shock rocka" wystąpią nad Wisłą w ramach jednego wydarzenia.

Mowa o imprezie "Forever Loud", która została zaplanowana na 16 czerwca 2027 roku. Odbędzie się ona w Gliwicach w tamtejszej PreZero Arenie. Przypominamy, że tak Deep Purple, jak i Europe mają na koncie świeże studyjne krążki. Giganci hard rocka zaprezentowali w lipcu tego roku płytę SPLAT!, szwedzkie legendy zaś powróciły po niemal dekadzie z albumem Come This Madness. Na ten moment dyskografię Alice Coopera zamyka projekt Road z 2023 roku.

Ile kosztują bilety na wspólny koncert Deep Purple, Alice'a Coopera i Europe?

Organizator postanowił nie trzymać fanów i fanki w niepewności i od razu zdradził już ceny biletów na wydarzenie. Te prezentują się następująco:

Miejsca siedzące: od 439 do 579 zł (+ opłaty serwisowe)

Miejsca stojące Golden Circle - 539 zł (+ opłaty serwisowe)

Miejsca stojące płyta - 449 zł (+ opłaty serwisowe)

Bilety trafią do przedsprzedaży Allegro Smart w czwartek, 29 października, o godz. 10:00. W poniedziałek, 2 listopada, od 10:00 bilety dostępne będą w otwartej sprzedaży za pośrednictwem eBilet.

Oto 10 najlepszych utworów Alice’a Cooper’a: