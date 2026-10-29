Ile kosztują bilety na koncert Tilla Lindemanna w Polsce w 2027 roku? Poznaliśmy ceny!

Przed nami już tylko ostatnie tygodnie nadal jeszcze trwającego 2026 roku. Nie oznacza to jednak, że pod względem koncertowym w naszym kraju nie będzie się już działo nic ciekawego.

Zaledwie w sobotę 31 października w Łodzi na arenowym, wyprzedanym już, koncercie zagrają Fontaines D.C. Sporo będzie się działo także w listopadzie, kiedy to do Polski zawitają chociażby Airbag, Kamelot, Mammoth, Joe Bonamassa, Korn, Papa Roach, Carpenter Brut + Health, Placebo, Napalm Death czy Jetrho Tull. Ostatnie, grudniowe tygodnie tego roku fani i fanki koncertów będą mogli spędzić na występach m.in. Accept, Avatar, Bryana Adamsa oraz Tarji Turunen.

Till Lindemann - 6 najlepszych solowych numerów artysty / Eska ROCK

2027 rok zbliża się jednak coraz większymi krokami. Nic więc dziwnego, że z dnia na dzień pojawia się coraz więcej ogłoszeń koncertowych na najbliższe miesiące. Zaledwie w mijającym tygodniu okazało się, że w przyszłym roku do Polski zawitają, po raz kolejny Fontaines D.C., Marilyn Manson w roli jednego z headlinerów Mystic Festivalu czy imponujące trio Deep Purple, Alice Cooper i Europe w ramach wydarzenia "Forever Loud".

Także ostatnio Till Lindemann ogłosił, że dwa lata po świetnie przyjętym, do tego sfilmowanym i wydanym na wydawnictwie koncertowym, występie w Krakowie, wraca do naszego kraju! Wygląda na to, że artysta wyjątkowo upodobał sobie stolicę Małopolski, gdyż także tam, oczywiście w TAURON Arenie, wystąpi 9 grudnia 2027 roku.

TYLE kosztują bilety na koncert Tilla Lindemanna w Polsce w 2027 roku

Ruszyła już sprzedaż biletów na przyszłoroczny koncert Lindemanna w Krakowie. Jak prezentują się ceny wejściówek? Poniżej ich dokładny zakres:

Golden Circle - 468,30 zł

Płyta - 385,35 zł

Trybuny - 257,25 zł-350,70 zł

Oto 7 zespołów, które Till Lindemann ceni najbardziej. Nieoczywiste wybory!