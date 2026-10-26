Till Lindemann zagra w Polsce w 2027

Till Lindemann, wokalista znany z niemieckiej formacji Rammstein, w 2027 roku ponownie będzie koncertował solo. Artysta ogłosił właśnie szczegóły europejskiej trasy, która obejmie m.in. Polskę. Koncert odbędzie się 9 grudnia w krakowskiej Tauron Arenie.

Bilety na polski koncert trafią do sprzedaży 28 października 2026 na stronie internetowej wokalisty: till-lindemann.com.

Rammstein - najlepsze teledyski zespołu / Eska Rock

Jak czytamy w zapowiedzi: trasa rozpocznie się na początku października w łotewskiej Rydze. Dobiegnie natomiast końca w połowie grudnia, w czeskiej Pradze. Polski koncert to przedostatni przystanek na ujawnionej rozpisce Lindemanna.

Będzie to drugi solowy występ wokalisty w Tauron Arenie. Wystarczy przypomnieć, że zagrał tu ze swoim zespołem na początku grudnia 2025. Całość została profesjonalnie zarejestrowana i cały koncert ukazał się w formie fizycznej. Wydawnictwo zatytułowane po prostu Live in Krakow ukazało się na rynku 25 września 2026 nakładem Out of Line Music.

Till Lindemann bardzo polubił Tauron Arenę. Wokalista wypuścił nie tak dawno koncertowy album zarejestrowany w krakowskiej hali, a w przyszłym roku ponownie przyjedzie do tego miejsca ze swoim zespołem: https://t.co/ywXtam36PE— Szymon Bijak (@SzymonBijak) October 26, 2026

Lindemann obiecał, że to nie koniec ogłoszeń na przyszły rok. - Kolejne kontynenty już wkrótce… - czytamy we wpisie udostępnionym w mediach społecznościowych.

Nowa wersja ostatniego albumu Tilla Lindemanna jest dostepna

Pod koniec września 2025 na rynku ukazała się nowa wersja albumu Zunge, która została opatrzona dopiskiem "2025". To wydawnictwo zostało wzbogacone o bonusowe nagrania. Wśród nich znalazły się nowe utwory, remiksy czy cover Entre Dos Tierras od hiszpańskiego Héroes del Silencio.

Oto ciekawostki o albumie Mutter od formacji Rammstein: