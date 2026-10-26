Tony Iommi i... Baranek Shaun?! Gitarzysta Black Sabbath odrzucił niezwykłą propozycję

Na rynku właśnie ukazał się długo oczekiwany album Tony'ego Iommiego, From the Dark. Przypomnijmy, że to pierwsza od ponad dwóch dekad solowa płyta gitarzysty Black Sabbath. Recenzję całości możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, w tym miejscu. W związku z promocją nowego wydawnictwa, muzyk udziela ostatnio sporo wywiadów.

W rozmowie ze stacją Planet Rock Iommi ujawnił, że otrzymał propozycję napisania ścieżki dźwiękowej do nowego filmu z kultowej serii Baranek Shaun. Muzyk musiał jednak odmówić ze względu na potężny ścisk w swoim grafiku.

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Zgłosili się do mnie w sprawie "Baranka Shauna"! Ale nie zrobiłem tego. Robili film i chcieli motyw muzyczny. Niestety miałem wtedy za dużo na głowie: numer z Robbie'em [Williamsem - przyp. red.], własny album, potem projekt z Williamem Shatnerem. To na razie wystarczy! – wyznał Iommi.

Gitarzysta znany z Black Sabbath zażartował jednak, że nie wyklucza podobnych wyzwań w przyszłości, dodając: – Następna w kolejce będzie chyba "Świnka Peppa".

Dodajmy tylko, że nowy film o przygodach Baranka Shauna, głównego bohatera popularnego brytyjskiego serialu animowanego poklatkowo stworzonego w słynnym studiu Aardman Animations przez Nicka Parka, nosi tytuł Baranek Shaun i kudłata bestia. I do kin trafił 16 października 2026 roku.

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30 września 2026 gitarzysta pojawił się na zamku Windsor, gdzie z rąk księżniczki Anny odebrał Order Imperium Brytyjskiego (MBE) za zasługi dla muzyki oraz działalność charytatywną. – Otrzymałem przez lata wiele nagród, ale ta jest wyjątkowa, bo pochodzi z mojego własnego kraju. To dla mnie coś naprawdę wielkiego – skomentował Iommi.

Gitarzysta dodał, że to dla niego "ogromny zaszczyt". – Możliwość robienia tego, co kocham, a potem obserwowanie, jak ta muzyka łączy przez lata tak wielu ludzi, to prawdziwym przywilej. A świadomość, że mogłem pomóc w zbieraniu funduszy na cele charytatywne bliskie mojemu sercu, znaczy dla mnie absolutnie wszystko – wyjaśnił muzyk w poście udostępnionym w mediach społecznościowych.

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