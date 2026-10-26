Robert Górski w "Mellinie" w Esce ROCK!

Do księgarń właśnie trafia najbardziej osobista książka Roberta Górskiego. Był już prezesem, premierem, posłem, ministrem i dziesiątkami innych bohaterów, którzy na stałe weszli do zbiorowej wyobraźni Polaków. Przez lata rozśmieszał publiczność jako twórca kultowych skeczy Kabaretu Moralnego Niepokoju i autor satyrycznych portretów polityków. Tym razem jednak Robert Górski zdejmuje wszystkie maski i wychodzi na scenę jako on sam.

"Jak zostałem sobą" to najbardziej osobista książka jednego z najpopularniejszych polskich satyryków. W rozmowie z Marcinem Mellerem wspomina podróże z tatą, kierowcą autobusów i mundial, gdzie Polacy byli blisko zwycięstwa. Górski na bieżąco śledzi wydarzenia w kraju i na świecie. Choć interesuje się Rosją, żywi niechęć do polityki tego kraju i cieszy go każda płonąca rafineria.

Górski jasno też wyraża się na temat ekranizacji Lalki. Więcej o tym w rozmowie z Marcinem Mellerem.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.