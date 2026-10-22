Wokalistka The Pretty Reckless ostro o sztucznej inteligencji. "Komputer nie wyrazi moich emocji"

Taylor Momsen nie pozostawia złudzeń. Wokalistka The Pretty Reckless w ostrych słowach wypowiedziała się na temat rosnącej obecności sztucznej inteligencji w przemyśle muzycznym. Momsen ostatnio gościła w podcaście Lipps Service With Scott Lipps. W trakcie wspomnianej rozmowy została zapytana, czy kiedykolwiek rozważyłaby użycie AI jako narzędzia pomocnego przy komponowaniu muzyki. Wokalistka odpowedziała stanowczo, że nie. Dla niej tworzenie to czyste emocje.

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Wszyscy gadają, że sztuczna inteligencja przejmie branżę muzyczną, przejmie pisanie piosenek i w ogóle. No i okej, ale mnie to w ogóle nie dotyczy, bo AI nie potrafi wyrażać emocji za mnie. Piszę piosenki, bo muszę coś powiedzieć i muszę wyrzucić to z siebie – przyznała wprost Momsen.

Jeśli chodzi o wykorzystywanie sztucznej inteligencji w procesie komponowania, Taylor powiedziała, że nie ma to w ogóle sensu. – Wykorzystywanie komputera do tego, żeby wyrażał za mnie emocje albo coś za mnie tworzył, to całkowite zaprzeczenie tego, czym jest kreacja. Po prostu nie rozumiem, po co to robić – podsumowała wokalistka The Pretty Reckless.

The Pretty Reckless udostępnili nową wersję swojego utworu. Gościnnie zagrali w nim muzycy Foo Fighters

Pod koniec czerwca 2026 roku na rynku ukazał się piąty studyjny krążek od formacji The Pretty Reckless. Na płycie zatytułowanej Dear God znalazło się 14 utworów, w tym About You. Teraz ten numer wrócił w odświeżonej wersji. W nagraniu gościnnie wzięli udział muzycy Foo Fighters – Dave Grohl oraz Pat Smear. Pierwszy z nich zasiadł za perkusją i wsparł wokalnie Momsen, a drugi ubarwił całość swoimi partiami gitarowymi.

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