Nie od razu był Dezerter. Nagrania z czasów SS-20 wreszcie trafią na płytę CD!

Dezerter, jakiego nie znacie. Zaczynali jako SS-20

Choć dziś wszyscy znają ich jako Dezerter, historia jednej z najważniejszych polskich kapel punkowych zaczęła się pod zupełnie inną, kontrowersyjną nazwą. W latach 1981-1982 zespół działał jako SS-20, a nagrania z tamtego okresu to prawdziwa gratka dla fanów i świadectwo burzliwych czasów. Już wkrótce materiał ten po raz pierwszy ukaże się na płycie CD. Album zatytułowany „Nie jestem gotowy” to unikatowy zapis młodzieńczego buntu i frustracji, które dały początek legendarnej formacji. Płyta, zawierająca 18 utworów, będzie miała swoją premierę już 13 listopada. To wyjątkowa okazja, by cofnąć się w czasie i usłyszeć, jak brzmiały początki zespołu.

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„Dorośli mieli Solidarność, my mieliśmy punkową rewolucję”

Muzycy Dezertera podkreślają, że ich twórczość była bezpośrednią reakcją na otaczającą ich rzeczywistość. Archiwalne nagrania to nie tylko muzyka, ale też poruszający portret dorastania w kraju rządzonym przez totalitarną dyktaturę.

"Kiedy wchodzisz w dorosłość w kraju rządzonym przez totalitarną dyktaturę, masz dwa wyjścia - albo się podporządkujesz, albo będziesz próbował reagować. Ale trudno jest cokolwiek zmienić, gdy się jest nastolatkiem, a system trwa od lat. Ma się natomiast mnóstwo energii i chęci, aby wykrzyczeć swoją niezgodę. Najlepiej z pomocą instrumentów" - wspominają członkowie zespołu. Jak przyznają, założenie kapeli było najlepszym sposobem na danie upustu emocjom.

"Nasza młodzieńcza frustracja, rozczarowanie, złość i poczucie braku perspektyw rosły wraz z nami, aż przyszedł moment, by wybuchnąć. Dorośli mieli swoją Solidarność, my mieliśmy punkową rewolucję. Zrozumieliśmy, że najlepszym sposobem, by dać upust emocjom, będzie założenie punkowego zespołu" - wyjaśniają.

Prawdziwa perełka dla fanów. Co znajdzie się na płycie?

Album „Nie jestem gotowy” to prawdziwy rarytas, na który składają się nagrania z lat 1981-1982. Materiał został zarejestrowany w historycznym składzie: Darek „Skandal” Hajn (wokal), Robert „Robal” Matera (gitara, wokal), Krzysztof Grabowski (perkusja) oraz Darek „Stepa” Stepnowski (bas, wokal). Na płycie znajdą się utwory pochodzące z prób w Nieporęcie, a także zapisy występów na X Mokotowskiej Młodzieżowej Jesieni Muzycznej i III Ogólnopolskim Przeglądzie Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie. Album uzupełnią również fragmenty z filmu „Być człowiekiem”. To wyjątkowy dokument pokazujący narodziny zespołu, który na zawsze zmienił oblicze polskiej sceny muzycznej. Premiera już 13 listopada.