Jakub Żulczyk w "Mellinie" w Esce Rock!

Gościem najnowszej Melliny jest pisarz Kuba Żulczyk.

,,Pan Darek” to trzecia i zarazem ostatnia powieść ze świata ,,Ślepnąc od świateł”.

Wiecie, że pan Darek lubi z cukrem, bez cytrynki. Wiecie, że lubi podróżować – Czarnogóra, Tajlandia. Wiecie, że jest trochę zaburzony. Ale tak naprawdę nie wiecie o nim nic.

W rozmowie z Marcinem Mellerem Kuba Żulczyk zdradza kim się inspirował pisząc o Dario. Pisarz mówi, jak to jest wejść w głowę psychopaty-mordercy. Żulczyk opowiada też o spotkaniu z agentem kościoła Szatana i jaki miał pomysł na love story, które w końcu nie powstało.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.