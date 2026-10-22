Album, który zrobił z Led Zeppelin światowe gwiazdy. Historia "Led Zeppelin II" nie jest oczywista!

Zespół Led Zeppelin był już dość dobrze znany w różnych zakątkach świata,, gdy w połowie stycznia 1969 roku światło dzienne ujrzał jej debiutancki album. Formacja w ramach jego promocji natychmiast rzuciła się w wir koncertów, kilkukrotnie krążąc między terenem Europy i Stanów Zjednoczonych. Muzycy bardzo dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że muszą kuć żelazo póki gorące i postanowili, mimo ciągłego kursowania między różnymi halami i klubami, rozpocząć pracę nad nowym albumem - tak też się stało.

Led Zeppelin - najlepsze ciekawostki o albumie “Houses of the Holy”

Osiągnąć pewną pozycję

Łatwo nie było. Nowe kompozycje powstawały w trakcie tych kilkugodzinnych przerw między jednym a drugim koncertem. By dokonać do tego ich rejestracji, produkcji i miksu, konieczne było jednak dostanie się do studia, a zespół brał, dosłownie, to, co akurat było pod bokiem. Wszystko to odbywało się na przysłowiowego "wariata", w dużym pośpiechu, w niemałych nerwach, a przy tym z dozą dużej dawki improwizacji, co zresztą na albumie, dziś znanym jako Led Zeppelin II, jest naprawdę słyszalne.

W trakcie swojej szalonej podróży nagraniowej Brytyjczycy dotarli do takich miejsc, jak Olympic i Morgan Studios w Londynie, A&M, Quantum, Sunset, Mirror Sound i Mystic Studios w Los Angeles (tu muzycy spędzili najwięcej czasu w towarzystwie inżyniera Chrisa Hustona), Ardent Studios w Memphis w stanie Tennessee czy też A&R, Juggy Sound, Groove i Mayfair Studios w Nowym Jorku. Nie wszystkie były nawet odpowiednio wyposażone, w związku z czym na poczekaniu wybudowano w Vancouver słynną "chatkę". Po latach Plant otwarcie mówił, że szczególnie źle wspomina czasy, gdy zespół miotał się między koncertami, różnymi studiami, próbami, na których do tego tworzyła - a nawet nagrywała - nowy materiał. Ze względu na warunki, jego jakość niekiedy pozostawiała wiele do życzenia - wszystkim jednak zajął się Page, doprowadzając płytę pod względem produkcyjnym do tak dobrej jakości, jak tylko był w stanie.

Ciekawostki o drugiej płycie brytyjskiej formacji

Drugi album Led Zeppelin, wydany po prostu pod tytułem Led Zeppelin II, ujrzał światło dzienne 22 października 1969 roku, zaledwie dziewięć miesięcy po premierze przełomowego debiutu. Wydawnictwo reklamowane było hasłami "Led Zeppelin – The Only Way to Fly" i "Led Zeppelin II Now Flying" i okazało się być ogromnym komercyjnym sukcesem, podbijając listy przebojów na całym świecie - tak samo, jak singlowe Whole Lotta Love.

Przyjęcie przez słuchaczy nie szło jednak w parze z głosami krytyków. Ci ocenili drugą płytę Led Zeppelin dość negatywnie, ponownie wyśmiewając wręcz jej ciężkie, bluesowe brzmienie. Mimo tego wszystkiego, Led Zeppelin II dziś cieszy się statusem klasyka - jakie skrywa ciekawostki?

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