The Sisters of Mercy wracają do Polski. Sprawdź najważniejsze informacje

The Sisters of Mercy wracają do Polski na dwa koncerty!

The Sisters of Mercy, absolutne legendy i pionierzy brytyjskiego post-punka oraz rocka gotyckiego, oficjalnie potwierdzili swój długo wyczekiwany powrót do Polski. Grupa dowodzona przez jedynego w swoim rodzaju Andrew Eldritcha, który pozostaje jedynym stałym członkiem od założenia zespołu w 1980 roku, ponownie odwiedzi nasz kraj. Wizyta jest częścią rozbudowanej jesiennej trasy "Europe 2026", w ramach której zespół zagra dwa koncerty.

To wyjątkowa okazja, by na żywo usłyszeć klasyczne utwory, które zdefiniowały cały gatunek i od dekad inspirują kolejne pokolenia artystów. Zespół, który od ponad trzech dekad skupia się na działalności koncertowej, słynie z mrocznej i niezwykle energetycznej atmosfery swoich występów. Polscy fani będą mieli okazję zobaczyć ich w dwóch miastach, w tym w Warszawie, co z pewnością ucieszy wieloletnich miłośników ich ponadczasowej twórczości.

Koncert The Sisters of Mercy w Polsce. Kiedy i gdzie zagrają?

Grupa zagra we Wrocławiu w tamtejszym Centrum Kongresowym A2 w czwartek 22 października. Warszawski koncert The Sisters of Mercy zaplanowano na kolejny dzień - fani zespołu powinni zarezerwować sobie datę 23 października 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się na scenie głównej, czyli Main Stage, w znanym warszawskim klubie Progresja.

Choć zespół od wczesnych lat dziewięćdziesiątych nie wydał nowego albumu studyjnego, pozostaje niezwykle aktywnym projektem koncertowym. Na setlistach regularnie pojawiają się nie tylko klasyki z płyt "First and Last and Always" czy "Floodland", ale także nowe utwory, komponowane we współpracy z obecnymi gitarzystami. To gwarancja usłyszenia zarówno ponadczasowych hymnów, jak i świeższego materiału.

DATA KONCERTU: 22 i 23 października 2026 r.

22 i 23 października 2026 r. MIASTO: Wrocław i Warszawa

Wrocław i Warszawa GDZIE: Centrum Kongresowe A2 i Progresja (Main Stage)

Centrum Kongresowe A2 i Progresja (Main Stage) SUPPORT: The Hiveminds

Czasówka:

18:30 - Wejście

19:30 - The Hiveminds

20:45 - The Sisters of Mercy

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Bilety na koncert The Sisters of Mercy w Warszawie 2026

Bilety na warszawski koncert The Sisters of Mercy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza niesłabnącą pozycję zespołu w Polsce. Wejściówki, których sprzedaż rozpoczęła się około 19 lutego 2026 roku, zostały wyprzedane w bardzo krótkim czasie. Organizator koncertu, Knock Out Productions, oficjalnie potwierdził, że cała pula biletów na to wydarzenie została już wyczerpana. Pierwotne ceny biletów w przedsprzedaży wynosiły 159 złotych w pierwszej puli oraz 169 złotych w drugiej. Przewidywano również sprzedaż w dniu koncertu w cenie 190 złotych, jednak ze względu na status "sold out" nie będzie ona prowadzona. Oficjalną dystrybucją zajmowały się platformy knockoutmusicstore.pl i ebilet.pl. Osobom poszukującym wejściówek pozostaje jedynie śledzenie ofert na rynku wtórnym, na przykład w serwisie TicketSwap.

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