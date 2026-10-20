Triggerfinger na klubowych koncerctach w Polsce! Sprawdź najważniejsze informacje

Triggerfinger zagrają w Polsce! Wielki powrót belgijskiej formacji

Belgijska grupa Triggerfinger oficjalnie ogłosiła swój powrót do naszego kraju. Zespół z Antwerpii od wielu lat serwuje słuchaczom potężną mieszankę alternatywnego i stoner rocka, a największy komercyjny sukces przyniósł im niezapomniany, akustyczny cover utworu "I Follow Rivers". Nadchodzący występ w Polsce będzie dla nich bardzo emocjonalny, ponieważ otwiera całkowicie nowy rozdział w historii grupy.

Artyści wyruszyli w trasę koncertową promującą pierwszy od prawie dziesięciu lat nowy album studyjny, który ukazuje się po dobrze przyjętej płycie "Colossus" z 2017 roku. Będzie to również pierwsza wizyta zespołu w naszym kraju od czasu ubiegłorocznej śmierci ich legendarnego basisty Paula Van Bruystegema. Muzycy wielokrotnie grali już przed polską publicznością, a ich ostatnie występy miały miejsce jesienią 2017 roku w Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Teraz powracają, aby zaprezentować świeży materiał i ponownie udowodnić swoją wyjątkową energię sceniczną.

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Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Triggerfinger?

Fani belgijskiego rocka mogą już oficjalnie zaznaczyć ten wyjątkowy dzień w swoich kalendarzach. Zespół przyjedzie do naszego kraju w ramach swojej nowej europejskiej trasy o nazwie Tarmac Tour 2026. Koncerty zaplanowano na 24 i 25 października 2026 roku. Muzycy wystąpią tym razem w Poznaniu, konkretniej w klubie 2Progi oraz Warszawie, a miejscem wydarzenia będzie Klub Hydrozagadka. Wybór tego klubu gwarantuje bliski kontakt z artystami i niesamowitą, kameralną atmosferę, która doskonale pasuje do ich mocnego brzmienia.

DATA KONCERTU: 24 i 25 października 2026 r.

24 i 25 października 2026 r. MIASTO: Poznań i Warszawa

Poznań i Warszawa GDZIE: Klub 2Progi i Klub Hydrozagadka

Klub 2Progi i Klub Hydrozagadka GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: Lou Lou Safran & Burn This Song

Czasówka:

19:00 - otwarcie drzwi

19:30 - Lou Lou Safran & Burn This Song

20:40 - Triggerfinger

Bilety na koncert Triggerfinger w Warszawie

Sprzedaż wejściówek na to wydarzenie wystartowała punktualnie w południe 4 kwietnia 2026 roku. Organizatorem polskiego koncertu grupy jest agencja Winiary Bookings, która przekazała wszystkie najważniejsze informacje dotyczące dystrybucji. Oficjalnymi kanałami sprzedaży są platformy eBilet.pl, Eventim.pl oraz Ticketmaster.pl. Ceny rozpoczynają się od ponad 126 złotych, jednak ostateczna kwota zależy od wybranego dystrybutora i naliczanych opłat transakcyjnych. W przypadku klubowych powrotów po latach zainteresowanie bywa ogromne, dlatego z decyzją o zakupie lepiej nie czekać zbyt długo.

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