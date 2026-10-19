Wybrano najważniejsze metalowe utwory wszech czasów. Nie zabrakło kontrowersji!

"Rolling Stone" już od swojego powstania, czyli od 1967 roku, jest jednym z najważniejszych magazynów, poruszających tematykę społeczno-kulturową na świecie. Twórcy i dziennikarze tego formatu mieli - i wciąż mają - bardzo duży wpływ na kształt rynku muzycznego. Poza pisaniem recenzji, artykułów, newsów, relacji i przeprowadzaniem wywiadów, czasopismo tworzy "zestawienia wszech czasów" - do najsłynniejszych z pewnością należą listy najlepszych albumów, wokalistów i wokalistek czy utwór w historii muzyki. Teraz redakcja postanowiła dołożyć swoją cegiełkę do historii metalu i stworzyła ranking 100 najlepszych metalowych utworów wszech czasów.

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

To najsłynniejsze metalowe utwory w historii? Tak wybrał znany magazyn

Jak argumentują twórcy rankingu, przez kilka miesięcy debatowali oni nad zebraną listą 300 utworów, spośród których wybrali, ich zdaniem, 100 tych najlepszych, najważniejszych dla całej historii gatunku. Listę na setnym miejscu otwiera Venom i Welcome to Hell. W top 90 znalazła się także reprezentacja kobiet w postaci Girlschool i numeru Yeah Right oraz Warlock i All We Are. Zaskoczeniem może być także miejsce 90., na którym znaleźli się Public Enemy i Anthrax z kawałkiem Bring the Noise. W zestawieniu na miejscach 89-21 nie zabrakło takich klasyków, jak Thunder Kiss ’65 White Zombie (pozycja 84.), We’re Not Gonna Take It od Twisted Sister (81.), Balls to the Wall Accept (79.), Youth Gone Wild Skid Row (75.), Rammstein i Du Hast (73.), Runnin’ With the Devil Van Halen (68.), oczko wyżej Korn i Blind, Black No. 1 (Little Miss Scare-All) Tybe O Negative na 64. pozycji, People = Shit Slipknota (60.), Bark at the Moon Ozzy'ego Osbourne'a (56.), Photograph Def Leppard (54.), Symphony of Destruction Megadeth (45.), Evanescence i Bring Me to Life (43.). Metallica po raz pierwszy pojawia się w rankingu na 39. miejscu z numerem For Whom the Bell Tolls, otwierając w ten sposób cały swój skarbiec. Kolejne pozycje należą m.in. do Killing in the Name Rage Against the Machine, Chop Suey! System of a Down, Smoke on the Water Deep Purple, Kiss Me Deadly Lity Ford. Danzig i Mother, Pantera i Walk, Living After Midnight Judas Priest, South of Heaven Slayera, Shout at the Devil Mötley Crüe, Caught in a Mosh Anthrax oraz The Trooper Iron Maiden.

Najważniejsze metalowe numer w historii według redakcji "Rolling Stone"

A jak prezentuje się pierwsza dwudziestka? Poniżej miejsca od 1 do 20!

‘Black Sabbath,’ Black Sabbath ‘Master of Puppets,’ Metallica ‘Ace of Spades,’ Motörhead ‘Breaking the Law,’ Judas Priest ‘War Pigs,’ Black Sabbath ‘Crazy Train,’ Ozzy Osbourne ‘Iron Man,’ Black Sabbath ‘Raining Blood,’ Slayer ‘Holy Diver,’ Dio ‘Run to the Hills,’ Iron Maiden ‘One,’ Metallica ‘Cult of Personality,’ Living Colour ‘Paranoid,’ Black Sabbath ‘Stargazer,’ Rainbow ‘Angel of Death,’ Slayer ‘Hallowed Be Thy Name,’ Iron Maiden ‘Back in Black,’ AC/DC ‘Immigrant Song,’ Led Zeppelin ‘Peace Sells,’ Megadeth ‘Round and Round,’ Ratt

Co nam mówi ta lista?

Na podstawie rankingu można stwierdzić, że klasyką metalu są grupy Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, Slayer i Megadeth, a najlepszych artystą solowym, reprezentującym ten gatunek, Ozzy Osbourne. Twórcy skupili się przede wszystkim na klasycznym metalowym brzmieniu, praktycznie pomijając współczesnych artystów, tworzących metal. Nie zawarto także ani jednej kompozycji cieszącego się uznaniem i popularnością w Stanach Zjednoczonych Behemotha. Nieco zaskakująca może być obecność na liście takich formacji, jak Soundgarden, King Crimson, AC/DC czy Faith No More. W zestawieniu nie zabrakło także utworów takich zespołów, jak Napalm Death, Gojira, Bathory, Life of Agony, Suicidal Tendencies, Arch Enemy z czasów Angeli Gossow, Sepultura, Tool, Opeth, Diamond Head. Cały ranking jest dostępny pod linkiem.

Poniżej znajdziesz nasz wybór metalowych płyt wszech czasów: