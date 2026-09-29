Happysad gwiazdą tegorocznej akcji urodzinowej Eski ROCK! Wygraj zaproszenia na Rocktoberfest 2026

Happysad to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów, łączący alternatywnego rocka, indie rocka i pop rocka, obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia.

Oprócz tego w trakcie finałowego koncertu tegorocznego RocktoberFestu zagra też formacja 4 Szmery, specjalizująca się w wykonywaniu utworów AC/DC i uznawana za jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich tribute bandów, a ze swoim setem DJ’skim wystąpi Hirek Wrona.

Impreza odbędzie się 22 października w warszawskim klubie Progresja. Zaproszenia słuchacze Eski ROCK mogą wygrać codziennie w konkursach na antenie stacji.

relacja - ROCKTOBERFEST - 4 SZMERY

Eska ROCK wystartowała 22 listopada 2004 roku jako stacja lokalna w Poznaniu. Obecnie nadaje w dziewięciu miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach, Olsztynie i Bydgoszczy oraz przez internet. Stacja gra szeroko pojętą muzykę rockową – od klasyków po nowości. Na antenie pojawia się wiele audycji autorskich m.in. dziennikarza Marcina Mellera, autora cotygodniowej „Melliny”, Krzyśka Sokołowskiego, wokalisty Nocnego Kochanka czy dziennikarza muzycznego Hirka Wrony.

Rocktoberfest 2025: Zobacz zdjęcia z ubiegłorocznych urodzin Eski ROCK: