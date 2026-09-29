Faith No More po ponad dekadzie wracają do Polski. Ile kosztują bilety na koncert zespołu na Mystic Festival 2027?

Organizatorzy Mystic Festivalu już jakiś czas temu zapowiedzieli, że we wtorek 29 września poznamy nazwę pierwszej gwiazdy przyszłorocznej edycji wydarzenia. Ogłoszenie, tradycyjnie już, zaplanowane zostało dokładnie na godzinę 12:00. To wtedy okazało się, że na Mystic Festival 2027 zagra prawdziwa ikona mocnego grania lat 80. i 90. - Faith No More!

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Faith No More wracają na scenę

Już w czerwcu tego roku menedżer formacji zdradził, że ta nawiązała współpracę z brazylijskim promotorem koncertów 30e i planuje w związku z tym powrót na scenę. Informacja ta zelektryzowała fanów i fanki, gdyż od kilku lat zespół nie występował, a jeszcze niedawno sam Mike Patton mówił wprost, że Faith No More to zamknięty rozdział w jego życiu, a także inni członkowie grupy poddawali w wątpliwość jego przyszłość.

Ostatecznie w lipcu stało się jasne, że kapela wraz z System of a Down na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku zagra cztery koncerty na terenie Australii i Nowej Zelandii. Także w styczniu 2027 roku Faith No More wystąpi w Rio de Janerio - a teraz już wiemy, że również na polskim "święcie metalu", czyli na Mystic Festivalu!

BILETY na Faith No More na Mystic Festival 2027

Na ten moment oczywiście nie jest jeszcze znana data występu Faith No More na Mystic Festivalu. Samo wydarzenie odbędzie się w terminie 10-12 czerwca w Gdańsku Letnicy na terenie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

Ile na ten moment kosztują bilety na wydarzenie? Obecnie wciąż jeszcze można kupować karnety 3-dniowe. Ceny prezentują się następująco:

Karnet 3-dniowy VIP - 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe)

Rodzinny 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe)

OZN z opiekunem - 2 182.44 zł

Karnet 3-dniowy - 914.16 zł (879 zł + 35.16 zł opłaty serwisowe)

Rodzinny -914.16 zł (879 zł + 35.16 zł opłaty serwisowe)

OZN z opiekunem - 1 371.24 zł (1 318.50 zł + 52.74 zł opłaty serwisowe)

Mystic Festival 05.06. 2026. Moc, rytuał i gitarowa wirtuozeria. Tak wyglądał drugi dzień tegorocznej edycji festiwalu: