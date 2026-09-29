Kazik Staszewski zaskakuje: "Napisałem już wszystkie piosenki". To nad tym pracuje artysta obecnie

Problemy zdrowotne i skandal Kazika Staszewskiego

Pod koniec listopada 2025 roku minie rok od poważnego skandalu z udziałem Kazika Staszewskiego. Lider zespołu Kult pojawił się na koncercie w Zielonej Górze w niepokojącym stanie – bełkotał, zapominał tekstów i mylił utwory. Po tym incydencie wydał oświadczenie, w którym tłumaczył swoje zachowanie silnym bólem. Zaledwie kilka dni później, tuż przed zaplanowanym występem na Teneryfie, muzyk wylądował w szpitalu, gdzie przeszedł operację jamy brzusznej. Był to pierwszy raz w historii, kiedy nie wystąpił ze swoją grupą.

Później ujawniono, że Staszewski rzeczywiście borykał się z poważnymi kłopotami ze zdrowiem. Muzyk przyznał także, że incydent w Zielonej Górze był wynikiem połączenia alkoholu i leków przeciwbólowych. Na początku obecnego roku artysta poświęcił się leczeniu, a zespół Kult ogłosił, że po zrealizowaniu zobowiązań na 2026 rok, znacząco zmniejszy liczbę koncertów.

Kazik Staszewski wrócił na scenę po problemach zdrowotnych

Kazik Staszewski opowiada o przyszłości w nowym filmie

Te informacje potwierdził sam Kazik Staszewski w nowym filmie zamieszczonym na Instagramie. Muzyk zapewnił, że obecnie czuje się dobrze i planuje zrzucić trochę wagi. Zaznaczył jednak, że mimo poprawy zdrowia, podtrzymuje decyzję o zmniejszeniu aktywności koncertowej, ponieważ powrót do zdrowia skłonił go do refleksji nad sensem ciągłego pośpiechu i rywalizacji.

Co ciekawe, nagranie rozpoczyna się od słów, które mocno zaniepokoiły fanów. Staszewski stwierdził, że prawdopodobnie napisał już wszystkie piosenki w swoim życiu. Wygląda na to, że nie chodzi tylko o nadchodzący album, ale o całkowite zakończenie tej formy twórczości muzycznej. Dodał przy tym, że ten fakt wcale go nie martwi, chociaż nie wyklucza, że w przyszłości może stworzyć coś nowego.

Chciałem powiedzieć tylko, że wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy napisałem już wszystkie piosenki. Nie smuci mnie to jednak jakoś specjalnie, a może się gdzieś jeszcze znajdą, tylko generalnie jeszcze o tym nie wiem. Ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że napisałem wszystkie. Nie smuci mnie to, jak powiedziałem - mówi Kazik Staszewski na nagraniu.

Kazik Staszewski pracuje nad dwoma książkami

Okazuje się, że chociaż muzyk rezygnuje z pisania utworów muzycznych, skupił się na pisaniu książek. Staszewski zdradził, że planuje wydanie dwóch publikacji. Druga z nich jest już prawie gotowa, jednak jej premiera musi poczekać, aż artysta ukończy pierwszą. Na razie frontman Kultu nie ujawnił, jakiej tematyki będą dotyczyć jego literackie debiuty.

Aktualnie skupiam się na pisaniu książki i chcę wydać dwie książki. Ta druga jest praktycznie gotowa, tam już niewiele trzeba jakby poporządkować, zrobić redakcję. Natomiast ona może wyjść dopiero jako druga, a pierwszą dopiero piszę. Bardzo chciałem zawsze napisać książkę, ale nie wyobrażałem sobie siebie za klawiaturą komputera, z długopisem i kartką czy maszyną do pisania. Natomiast przyszedł taki sposób, w którym czuję się dobrze i sprawia mi to czystą przyjemność. Niestety nie do końca ode mnie zależy, kiedy tą pierwszą książkę skończę, bo to dosyć skomplikowana rzecz. Znaczy nie książka, tylko proces pisania - wyjaśnia Kazik Staszewski.