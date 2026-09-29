Fieldy i Head z Korna zagrali na jednej scenie po raz pierwszy po pięciu latach przerwy

Muzycy Korn znowu razem na scenie! Brian "Head" Welch oraz Reginald "Fieldy" Arvizu zagrali obok siebie po raz pierwszy od 5 lat. Wszystko odbyło się podczas uroczystego otwarcia nowego lokalu należącego do chrześcijańskiego kolektywu rockowego The Whosoevers. W trakcie imprezy koncert dał zespół P.O.D., dowodzony przez wokalistę Sonny'ego Sandovala, który jest znany z wielkiego przeboju Youth of the Nation.

Najpierw na scenę wyszedł basista i zagrał gościnnie w utworze Boom. Chwilę później zaprezentował się gitarzysta Korna w kultowym Alive.

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Prawdziwym zwieńczeniem wieczoru był jednak wspólny występ wspomnianych muzyków Korna. Pełny skład zaprezentował Sabotage z repertuaru Beastie Boys. Na sam koniec pojawiła się jeszcze wokalistka Flyleaf, Lacey Sturm, która wykonała z muzykami rockową wersję hitu DJ-a Snake'a – Let Me Love You.

Przypomnijmy, że ostatni raz Fieldy wystąpił z formacją Korn na początku 2021 roku podczas specjalnego koncertu, który był transmitowany w sieci. Później basista poinformował o zawieszeniu aktywności w zespole. Choć muzyk nagrał jeszcze swoje partie z myślą o albumie Requiem (2022), to jego obecność w grupie jest cały czas ograniczona do minimum. Na koncertach zastępuje go Ra Diaz.

Korn zagra ponownie w Polsce w 2026

Amerykańska grupa regularnie odwiedza Polskę. W 2026 roku nie będzie inaczej. Muzycy ogłosili, nie tak dawno, szczegóły tegorocznej europejskiej trasy koncertowej. Wiadomo już, że formację Korn będzie można zobaczyć 17 listopada 2026 w krakowskiej Tauron Arenie. Gościem specjalnym będzie natomiast grupa Architects. Na scenie w Krakowie zobaczymy również Pixel Grip.

Oto ciekawostki o albumie Life is Peachy od Korna: