Jacek Kawalec w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej "Melliny" jest Jacek Kawalec. Lada dzień pojawi się jego najnowszy singiel Flesze. Starsi pamiętają Kawalca z "Randki w ciemno". Młodsi oglądają go w serialu "Ranczo". Sam gość przyznaje, że "Randka w ciemno" dała mu ogromną popularność, ale jednocześnie zamknęła wiele drzwi - aż osiem lat czekał na propozycję filmową - aż pojawił się serial "Ranczo".

O Kawalcu znów jest głośno m.in. za sprawą zamieszania wokół... Zenka Martyniuka i Budki Suflera. Sam zainteresowany tłumaczy co się wydarzyło. To rozmowa o telewizji kiedyś i dziś. Nie zabrakło wzruszeń, trudnych pytań i zaskakujący propozycji!

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.