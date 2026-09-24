Tak Grzegorz Markowski zaczynał swoją karierę. Nie zawsze robił muzykę

Choć dziś kojarzony jest z największymi rockowymi scenami w Polsce, początki kariery Grzegorza Markowskiego wcale nie były oczywiste. Urodzony 23 września 1953 roku w Józefowie, po zdaniu matury podjął pracę w Zakładzie Materiałów Magnetycznych „Polfer”. Muzyka była jednak jego prawdziwą pasją. Pierwsze kroki stawiał w amatorskiej grupie Watabah, a następnie rozwijał swój talent w Studiu Piosenki ZAKR. Prawdziwym przełomem okazał się angaż w Teatrze na Targówku, który zdobył dzięki pomocy kompozytora Piotra Figla. Tam występował m.in. w polskiej inscenizacji rock-opery "Jesus Christ Superstar".

Jego charakterystyczny głos szybko został zauważony. W 1976 roku wystąpił w koncercie „Debiutów” na festiwalu w Opolu i nagrał wokalizę do kultowej czołówki serialu "07 zgłoś się". Dwa lata później, jako solista, zdobył nagrodę na festiwalu w irlandzkim Castlebar za interpretację utworu „Little Things”. To właśnie singiel z tą piosenką trafił w ręce Zbigniewa Hołdysa i Bogdana Olewicza, którzy szukali wokalisty do nowego zespołu. Tak narodziła się legenda grupy Perfect.

Mellina: Grzegorz Markowski - Wszystko o co chcielibyście zapytać rodzica z niepełnosprawnym dzieckiem, ale się baliście

Nie tylko "Autobiografia". Te hity ugruntowały jego pozycję na scenie

Lata 80. to absolutna dominacja Perfectu na polskiej scenie muzycznej. Z Grzegorzem Markowskim jako frontmanem zespół nagrał kultowe albumy, w tym debiutancki "Perfect" i "UNU". To z tego okresu pochodzą nieśmiertelne przeboje, które do dziś śpiewają pokolenia Polaków, takie jak „Autobiografia”, „Nie płacz Ewka”, „Chcemy być sobą” czy „Ale wkoło jest wesoło”. Po rozwiązaniu grupy w 1983 roku Markowski nie zniknął ze sceny, występując z formacjami Hazard i Samolot. Co ciekawe, w tym czasie pracował również w rodzinnej firmie budowlanej, m.in. malując pierwsze stacje warszawskiego metra.

W 1993 roku doszło do wielkiego powrotu Perfectu, tym razem na stałe. Zespół, już bez Hołdysa, nagrał płytę "Jestem", z której pochodzi ballada "Kołysanka dla nieznajomej". Markowski angażował się też w projekty charytatywne. W 1997 roku wziął udział w nagraniu utworu „Moja i twoja nadzieja” na rzecz powodzian, a w 2005 roku wraz z innymi artystami zaśpiewał w piosence "Pokonamy fale", wspierając ofiary tsunami. Jego głos można było usłyszeć także w czołówce serialu "W labiryncie", a on sam pojawiał się gościnnie na ekranie, m.in. w serialach "Tylko miłość" i "Pensjonat nad rozlewiskiem".

Charyzma, potężny głos i ponadczasowe teksty. To stanowi o legendzie Grzegorza Markowskiego

Grzegorz Markowski to nie tylko jeden z najważniejszych głosów w historii polskiego rocka, ale również niezwykła osobowość sceniczna. Fani pokochali go za niesamowitą energię, autentyczność i charyzmę, którą emanował podczas koncertów. Jego charakterystyczna, lekko zachrypnięta barwa głosu stała się znakiem rozpoznawczym Perfectu. Był ucieleśnieniem rockowego buntu, a jednocześnie potrafił przekazać w piosenkach głębokie emocje i prawdę, z którą utożsamiały się miliony słuchaczy. Teksty śpiewane przez Markowskiego, często autorstwa Bogdana Olewicza, stały się hymnami pokolenia dorastającego w czasach PRL, a ich uniwersalny przekaz sprawił, że pozostają aktualne do dziś.

Od buntownika do statecznego artysty. Niesamowita metamorfoza Grzegorza Markowskiego

Wizerunek Grzegorza Markowskiego na przestrzeni lat przeszedł ogromną przemianę, która doskonale odzwierciedla jego artystyczną drogę. W latach 80. był ikoną rockowego stylu - długie, potargane włosy, skórzana kurtka i dżinsy były jego znakami rozpoznawczymi. Ten wizerunek zbuntowanego, pełnego energii frontmana zapisał się na stałe w historii polskiej muzyki. Wraz z upływem lat jego wygląd stawał się coraz bardziej stonowany. Skórzane stroje zostały zastąpione przez bardziej klasyczne stylizacje. Mimo tej zmiany, artysta nigdy nie stracił swojego rockowego pazura. Dziś Grzegorz Markowski to dojrzały mężczyzna i artysta, którego wygląd świadczy o bogatym życiorysie i ogromnym doświadczeniu scenicznym.

59

U boku ta sama kobieta od ponad 50 lat. Rodzina jest dla niego opoką

Choć jego życie zawodowe było niezwykle intensywne, Grzegorz Markowski zawsze cenił stabilizację w życiu prywatnym. Od 1973 roku jest mężem tancerki Krystyny, z którą tworzy jeden z najdłuższych i najbardziej zgodnych związków w polskim show-biznesie. Owocem ich miłości jest córka, Patrycja Markowska (ur. 1979), która poszła w ślady ojca i również jest cenioną wokalistką. Artysta ma także syna Piotra z innego związku. Prywatnie jest dziadkiem Filipa. Ciekawostką jest fakt, że jego młodszy o pięć lat brat, Rafał Markowski, jest biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Grzegorz Markowski za swoje zasługi dla polskiej kultury został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czym dziś zajmuje się legendarny wokalista Perfectu?

Informację o planowanym odejściu z zespołu Perfect Grzegorz Markowski przekazał w 2019 roku. Zwieńczeniem jego występów z tą formacją były koncerty na początku 2020 roku, natomiast po upływie kolejnych dwunastu miesięcy grupa ostatecznie przestała istnieć. Wokalista nie zerwał jednak całkowicie kontaktów ze światem muzyki. Mimo że w wywiadzie udzielonym w 2024 roku wyznał, iż ze względu na wiek i związane z nim trudności z głosem nie może stale koncertować, od czasu do czasu pojawia się przed publicznością.

Najchętniej bierze udział w wydarzeniach u boku córki Patrycji, z którą w 2019 roku stworzył wspólny album „Droga”, a w 2023 roku towarzyszył jej podczas występów na trasie. Z kolei w 2025 roku zaangażował się w projekt supergrupy Orkiestra Dorosłych Dzieci, nagrywając odświeżone wydanie piosenki „Wiara” na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć ograniczył zawodową aktywność, jego pasja do występów i muzyki nie wygasła.