Słynny dziennikarz wskazał najbardziej przereklamowaną płytę w dorobku Metalliki

Ostatnio Martin Popoff, znany kanadyjski dziennikarz muzyczny, wypuścił w świat nową książkę. Dotyczy ona Metalliki. Autor przeanalizował wszystkie studyjne płyty najsłynniejszej metalowej formacji wszech czasów. Popoff obecnie promuje całość w przestrzeni medialnej. Dlatego też był gościem w podcaście Booked On Rock. W trakcie rozmowy zdecydowanie nie gryzł się w język.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Dziennikarz niezbyt przychylnie wypowiedział się na temat słynnego Black Albumu z 1991 roku, dzięki któremu Metallica trafiła do mainstreamu. W samych Stanach Zjednoczonych piąty studyjny krążek grupy sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy. To właśnie na tym albumie znalazły się tak legendarne utwory, jak m.in. Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven czy Nothing Else Matters.

Popoff zdecydowanie jednak nie jest entuzjastą wspomnianego wydawnictwa.

Okładka jest do niczego – nigdy mi się nie podobała, nie lubiłem też nazwania płyty po prostu "Metallica", a ten motyw z wężem uważałem za głupi. Nie podobał mi się absolutnie żaden element wydania. Piosenki brzmią dokładnie tak jak ta okładka: są mroczne, mętne i po prostu niezbyt ekscytujące. [...] Produkcja na tej płycie – po raz pierwszy w ich karierze, choć może przy "Kill 'Em All" można byłoby powiedzieć coś podobnego – jest pozbawiona jakichkolwiek szaleństw. To superpoprawna, korporacyjna, rzemieślnicza robota bez krzty ekscentryczności. Więc to też mnie trochę męczyło. To po prostu świetnie brzmiąca płyta, przez co wydała mi się nieco nudna. Po prostu nie byłem jej wielkim fanem – powiedział Popoff.

Na sam koniec dziennikarz przyznał, że Black Album to najbardziej przereklamowane dzieło w dyskografii Metalliki.

Metallica nie zamierza zwalniać. W 2027 muzycy ponownie będą koncertować w ramach trasy "M72"

Metallica oficjalnie zapowiedziała nową odsłonę swojej gigantycznej trasy M72 na 2027 rok. Wiadomo już, że muzycy będą koncertować w przyszłym roku w Ameryce Północnej. Przyszłoroczny etap trasy obejmuje 12 stadionowych koncertów, które odbędą się w maju i czerwcu. Pierwszy występ zaplanowano na 8 maja.

Oto ciekawostki o albumie Death Magnetic od Metalliki: