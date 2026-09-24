Iggy Pop uhonorowany w Polsce. To historyczny moment dla festiwalu w Łodzi

Iggy Pop z nagrodą w Polsce. Legenda rocka uhonorowana w Łodzi

To wiadomość, która zelektryzuje fanów rocka. Iggy Pop, nazywany ojcem chrzestnym punk rocka, zostanie uhonorowany przez nasz kraj! Artysta otrzyma prestiżową nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem podczas 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w Łodzi.

Ikona muzyki została doceniona za wyjątkową ekspresję, artystyczną bezkompromisowość oraz ogromny wpływ na historię nagrań. Iggy Pop, najpierw jako wokalista The Stooges, a później w trakcie solowej kariery, od ponad pięciu dekad wyznacza własne ścieżki w muzyce. Jego współpraca z takimi twórcami jak David Bowie przeszła już do legendy.

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"To dla nas historyczny moment"

Organizatorzy festiwalu nie kryją, że przyznanie nagrody amerykańskiej legendzie to dla nich wyjątkowa chwila. Jak podkreśla dyrektor Festiwalu Soundedit, Maciej Werk, mowa o artyście, który na zawsze zmienił oblicze muzyki.

"To dla nas historyczny moment. Mówimy przecież o człowieku, który w studiu i na scenie zdefiniował punkową surowość. Jego współpraca z twórcami formatu Davida Bowiego przeszła do absolutnego kanonu produkcji muzycznej – wyjaśnia Maciej Werk. – Przyznając mu Człowieka ze Złotym Uchem, składamy hołd gigantowi" – dodaje.

Polscy artyści w elitarnym gronie

Iggy Pop dołącza do tegorocznego grona laureatów, w którym znaleźli się już cenieni polscy twórcy. Wcześniej ogłoszono, że statuetki odbiorą Bogdan Kondracki oraz Ziemowit Kosmowski. Kondracki to ceniony producent muzyczny, kompozytor i realizator dźwięku, który współpracował z takimi gwiazdami jak Dawid Podsiadło, Brodka, Kortez czy sanah, tworząc z nimi ponad pięćdziesiąt albumów.

Z kolei Ziemowit Kosmowski, lider zespołów Brak i Rendez-Vous, to jedna z najważniejszych postaci łódzkiej sceny punkowej i nowofalowej. Jak podkreślają organizatorzy, całą trójkę – Popa, Kondrackiego i Kosmowskiego – łączy odwaga w poszukiwaniu nowych brzmień i niepodrabialny charakter twórczości.

Festiwal Soundedit 2026. Kiedy i za ile?

Nagroda Człowieka ze Złotym Uchem jest przyznawana od 2009 roku. Wśród jej dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. Brian Eno, Sir George Martin, John Cale, Tony Visconti, Grzegorz Ciechowski i Wojciech Waglewski.

18. edycja festiwalu Soundedit odbędzie się w dniach 23–27 października 2026 roku. W programie wydarzenia zaplanowano koncerty, uroczystą galę wręczenia nagród, a także warsztaty, wykłady i spotkania poświęcone produkcji muzycznej.

Karnety obejmujące trzy dni festiwalowych koncertów i wydarzeń kosztują 499 zł. Dostępne są również bilety jednodniowe na wybrane dni.

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