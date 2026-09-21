PigOut w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej "Melliny" jest król internetowych recenzji Piotr Knioła znany pod pseudonimem PigOut.

Kto nie nadąża za dramą wokół Joanny Jabłczyńskiej i Katarzyny Grocholi może dziś nadrobić zaległości. Jak to się stało, że internet zapłonął wokół zmian w kontynuacji Nigdy w życiu i czy była to cześć strategii marketingowej? Będzie też o najnowszej kampanii promującej Polskę i awanturze na pokładzie samolotu, w drodze na wieczór panieński. A także o tym gdzie kończy się krytyka a zaczyna hejt.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.