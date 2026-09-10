Amerykańska opowieść. 5 faktów o "American Idiot" Green Day | Jak dziś rockuje?

W 1994 roku zespół Green Day wydał swój trzeci album studyjny. Krążek Dookie osiągnął ogromny sukces, został też nagrodzony Grammy. Już rok później kapela zaprezentowała swój kolejny krążek - choć Insomniac nie powtórzył ogromnego sukcesu Dookie, to jednak został ciepło przyjęty przez krytyków i fanów. Nieco inaczej rzecz się miała z następnymi płytami - bardziej eksperymentalne Nimrod i Warning dużo gorzej radziły sobie na listach przebojów, nie zyskały także uznania krytyków. Po wydaniu Warning Panowie postanowili zrobić sobie krótką przerwę, by na nowo przemyśleć swoją artystyczną drogę.

Green Day - 5 ciekawostek o albumie "American Idiot" | Jak dziś rockuje?

"American Idiot" - nieśmiertelny klasyk

Zespół wszedł ponownie do studia latem 2003 roku, by rozpocząć pracę nad nowym projektem, roboczo zatytułowanym Cigarettes and Valentines. Muzycy nagrali dwadzieścia piosenek, jednak taśmy demo zostały... skradzione. Choć wytwórnia proponowała, by kapela ponownie nagrała skradziony materiał, ta postanowiła jednak rozpocząć pracę nad zupełnie nowym projektem. Złodzieja udało się złapać, a zwrócone taśmy wykorzystano w jakiejś części do zupełnie nowych pomysłów.

Przebieg nagrań był dość nietypowy - muzycy nagrywali krótkie, 30-sekundowe fragmenty piosenek, które następnie łączyli. Tak właśnie powstały suity Homecoming i Jezus of Suburbia. Dzięki tym numerom zespół zaczął dostrzegać, że nie nagrywa kolejnych, przypadkowych piosenek, ale tworzy następne rozdziały czegoś na kształt opowieści, muzycznej książki, pojawił się konkretny koncept. Kolejne miesiące grupa spędziła na sesjach nagraniowych, w trakcie których Billy Joel wyjechał samotnie do Nowego Jorku - to właśnie tam ostatecznego kształtu nabrał cały główny temat albumu, dla którego kluczowe okazały się współczesne wydarzenia społeczno-polityczne, w tym prezydentura George'a W. Busha i wojna w Iraku.

"American Idiot" - wydanie i promocja krążka

Po nagraniu dema Panowie nieco zwolnili tempo, przenieśli się do LA, by tak odbyć ostatnie sesje nagraniowe i ostatecznie zakończyć album. Piosenki były nagrywane po kolei tak, jak zostały umieszczone na trackliście, cały proces trwał około pięć miesięcy.

Album zatytułowany American Idiot ukazał się dokładnie 21 września 2004 roku. Płyta od razu uzyskała pozytywne recenzje krytyków, którzy chwalili jego ambitność, dojrzałość, cały koncept i płynące z niego przesłanie, opatrzone charakterystycznym, pop-punkowym brzmieniem. Krążek okazał się być komercyjnym sukcesem, nagrodzono go najważniejszymi nagrodami w branży, w tym Grammy. Promocji albumu towarzyszyła trasa koncertowa, która, ze względu na polityczny charakter, cieszyła się umiarkowaną popularnością w Stanach. Inaczej było w Europie gdzie bilety sprzedały się w niecałą godzinę.

Green Day - 5 ciekawostek o albumie "American Idiot"

Obecnie uznaje się, że wydanie American Idiot sprawiło, że rock powrócił do głównego nurtu, album ten ma także duże znaczenie społeczne ze względu na kontekst społeczny i poruszane tematy. Jakie ciekawostki kryją się za American Idiot? Sprawdź w galerii: