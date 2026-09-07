The Hollywood Vampires w Polsce! Sprawdź najważniejsze informacje

The Hollywood Vampires zagrają w Polsce! Wielki powrót supergrupy

Amerykańska formacja The Hollywood Vampires wraca do Polski na kolejny wyczekiwany występ. Ta wyjątkowa supergrupa powstała w 2012 roku z inicjatywy wokalisty Alice'a Coopera, aktora Johnny'ego Deppa oraz gitarzysty zespołu Aerosmith, Joego Perry'ego. Szybko dołączył do nich Tommy Henriksen, a sam projekt stał się muzycznym hołdem dla przedwcześnie zmarłych gwiazd rocka z lat siedemdziesiątych.

Muzycy mają na swoim koncie dwa dobrze przyjęte albumy studyjne, w tym debiutancki krążek z 2015 roku oraz wydawnictwo „Rise”. Będzie to już trzecia wizyta ekipy w naszym kraju, ponieważ formacja grała wcześniej w Warszawie oraz w Dolinie Charlotty. Tym razem zespół zagra w Łodzi w ramach europejskiej trasy koncertowej UK & Europe Tour 2026. Zgodnie z zapowiedziami będzie to jedyny występ tej grupy w naszym kraju w tym roku.

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Kiedy i gdzie odbędzie się koncert The Hollywood Vampires?

Fani klasycznego rocka i mrocznej estetyki powinni od razu zaznaczyć ten termin w swoich kalendarzach. Zespół wystąpi w Polsce dokładnie 10 września 2026 roku, a miejscem tego wydarzenia będzie łódzka Atlas Arena. Będzie to wspaniała okazja do zobaczenia gwiazd tego formatu na żywo przed rodzimą publicznością. Organizacją wydarzenia zajmuje się DM Agency. Koncerty tej supergrupy słyną z bardzo starannej oprawy wizualnej, która idealnie oddaje klimat klasycznego rocka i mocno nawiązuje do starych dobrych lat. Bramy miejsca koncertu zostaną otwarte dla fanów o godzinie 18:30. Główny występ muzycy planują rozpocząć o godzinie 20:00. Na ten moment organizatorzy nie ogłosili jeszcze nazwy zespołu występującego w roli supportu.

DATA KONCERTU: 10 września 2026 r.

10 września 2026 r. MIASTO: Łódź

Łódź GDZIE: Atlas Arena

Atlas Arena GODZINA: otwarcie bram 18:30, początek koncertu o godz. 20:00

otwarcie bram 18:30, początek koncertu o godz. 20:00 SUPPORT: Smolik i Kevin Fox

Czasówka:

18:00 otwarcie bram dla EE

18:30 otwarcie bram

20:00 start koncertu

The Hollywood Vampires w Łodzi 2026, BILETY

Dla wszystkich chętnych na udział w tym wydarzeniu przygotowaliśmy najważniejsze informacje o wejściówkach. Obecnie bilety są jeszcze dostępne w sprzedaży. Oficjalna sprzedaż ogólna wystartowała 9 kwietnia 2026 roku punktualnie o godzinie 11:00. Oficjalnym dystrybutorem wejściówek jest Eventim.pl. Kwoty za udział w łódzkim koncercie prezentują się bardzo klarownie dla uczestników. Podstawowe ceny biletów na to wydarzenie zaczynają się od 249 złotych. Organizatorzy przewidzieli również wejściówki specjalne dla najbardziej zaangażowanych fanów.

Bilety standardowe: od 249 zł

od 249 zł Pakiety VIP: w sprzedaży dostępne pakiety WHOLE LOTTA LOVE oraz MR. SPIDER