Co z lokalizacją Pol'and'Rock Festival 2027? Wiadomo, kiedy poznamy szczegóły

Tegoroczny Pol'and'Rock Festival przyniósł bardzo dużo emocji. Występy największych, tak polskich, jak i światowych gwiazd, sprawna organizacja, piękna pogoda i świetna atmosfera złożyły się na kolosalny sukces "najpiękniejszego festiwalu świata".

Już na samo zakończenie 32. edycji imprezy jej głównodowodzący Jurek Owsiak oficjalnie zaprosił wszystkich zebranych na kolejną! Wiadomo już oficjalnie, że odbędzie się ona w terminie 29-31 lipca 2027. Poznaliśmy także pierwszą gwiazdę, którą będzie pochodzący z Wielkiej Brytanii zespół Kula Shaker. Nieco inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy chodzi o lokalizację przyszłorocznego Pol'and'Rocka.

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

Co z lokalizacją Pol'and'Rock Festival 2027?

Nie jest tajemnicą fakt, że wraz z 32. Pol'and'Rock Festivalem wygasła trzyletnia umowa, obowiązująca między fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a władzami miasta Czaplinek, gdzie odbyło się ostatnich pięć edycji wydarzenia. Na ten moment nie jest wiadomo, czy impreza powróci do tego miejsca w przyszłym roku - pewne jest, że chcą tego władze Województwa Zachodniopomorskiego.

Wojewoda Zachodniopomorski, Pan Adam Rudawski, wystosował oficjalny list, skierowany bezpośrednio do Jurka Owsiaka. Wynika z niego wprost, że władze są otwarte na kontynuacje współpracy przy kolejnych edycjach. List aż kipi od niezwykle ciepłych słów, chwalących dotychczasowe wspólne działania między stronami, czy wskazujących na wyjątkową atmosferę Pol'and'Rocka. Pan Wojewoda nazywa także Województwo Zachodniopomorskie domem "najpiękniejszego festiwalu świata", co oznacza nadzieję na to, że wydarzenie powróci za rok do Czaplinka - bądź innego miasta z Zachodniopomorskiego.

Chcę też powiedzieć jasno: możecie na nas liczyć. Jako Wojewoda Zachodniopomorski jestem gotowy, żeby razem z zespołem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dalej wspierać Fundację i kolejne edycje Pol'and'Rock. Dobrze, że jesteście tutaj i dobrze, że możemy to robić razem. Dziękuję za kolejną wspólną edycję i do zobaczenia za rok! - brzmi zakończenie listu.

Wiadomo, kiedy zostanie ogłoszona lokalizacja 33. Pol'and'Rock Festivalu

List został udostępniony w oficjalnych mediach społecznościowych imprezy. W poście pojawił się także opis, w którym podziękowano za list i zdradzono, że lokalizację Pol'and'Rock Festival 2027 poznamy w październiku!

Tak wyglądał Pol'and'Rock Festival 2026: