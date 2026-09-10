David Bowie miał u boku jedną z najpiękniejszych kobiet świata. Tak mówił o małżeństwie z supermodelką

Bowie i Iman – duet, który zaskoczył świat

David Bowie przez lata był jednym z najbardziej nieprzewidywalnych ludzi w rocku. Zmieniał styl, zmieniał wizerunek, zmieniał brzmienie. "Ziggy Stardust", "Heroes", "Let’s Dance" – każda epoka jego kariery wyglądała inaczej. Na scenie był kosmiczny, nieuchwytny, czasem wręcz nie z tej planety. Tym większym zaskoczeniem dla wielu fanów była historia jego związku z Iman. Ona – jedna z najbardziej rozpoznawalnych supermodelek świata. On – artysta, który przez dekady wymykał się wszelkim schematom. Kiedy się poznali, mało kto spodziewał się, że to będzie coś więcej niż krótki romans z pierwszych stron gazet.

A Bowie potrafił podsumować to jednym zdaniem.

Można by pomyśleć, że dla gwiazdy rocka małżeństwo z supermodelką jest jedną z najlepszych rzeczy na świecie. Jest.

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Spotkanie, które zmieniło wszystko

Historia Bowiego i Iman zaczęła się na początku lat 90. w Los Angeles. Spotkanie zaaranżowali znajomi, a sam Bowie później przyznawał, że zakochał się niemal od razu. W świecie rocka, w którym relacje często rozpadały się równie szybko jak powstawały, ich historia była czymś zupełnie innym. Pobrali się w 1992 roku i bardzo szybko stali się jedną z najbardziej fascynujących par popkultury. Nie budowali sensacji wokół swojego życia prywatnego. Nie grali pod tabloidy. Trzymali dystans od medialnego hałasu, który zwykle towarzyszył wielkim nazwiskom sceny muzycznej. Dla Bowiego ten związek był czymś więcej niż tylko kolejnym etapem życia. Wielu jego współpracowników mówiło później, że przy Iman artysta stał się spokojniejszy, bardziej skupiony i po prostu szczęśliwy.

Rockowa legenda w prywatnym wydaniu

Fani kochali Bowiego za jego artystyczne wcielenia, za odwagę i za to, że zawsze potrafił zaskoczyć. Ale historia jego małżeństwa z Iman pokazywała zupełnie inną twarz muzyka. Nie kosmiczną, nie sceniczną, tylko bardzo ludzką. W świecie rocka, gdzie wielkie związki często kończyły się spektakularnymi katastrofami, ich relacja była czymś rzadkim. Stabilna, spokojna i odporna na wszystko to, co zwykle niszczyło życie prywatne gwiazd. Może właśnie dlatego do dziś wielu fanów wraca do tej historii. Bowie, który potrafił zmieniać muzykę i popkulturę, w jednej sprawie był zaskakująco prostolinijny. Wystarczyło jedno zdanie, żeby powiedzieć wszystko.

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