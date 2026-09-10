Ciekawostki o "Superunknown" Soundgarden. Co skrywa album? | Jak dziś rockuje?

Sukces albumu Ultramega OK, wydanego za pośrednictwem niezależnej wytwórni SST umożliwił Soundgarden podpisanie kontraktu z dużą wytwórnią. Padło na A&M Records, pod skrzydłami której formacja rozpoczęła nagrywać kolejny album. Louder Than Love ujrzał światło dzienne we wrześniu 1989 roku i stał się pierwszym w karierze Soundgarden, któremu udało się znaleźć na liście Billboard 200. Grupa mocno przybliżyła się do mainstreamu i w takich okolicznościach rozpoczęła prace nad trzecim studyjnym krążkiem. Badmotorfinger z października 1991 roku uzyskał spory rozgłos, a to ze względu na kontrowersje wokół pierwszego promującego go singla. Jesus Christ Pose został uznany za bluźnierczy, a grupę oskarżono o postawy antychrześcijańskie. Na młodych muzyków spłynął ogromny hejt, w tym groźby śmierci, jednak cały ten skandal przyczynił się znacząco do popularności formacji, przyćmionej jednak przez wydanie przez Nirvanę Nevermind. Formacja wyruszyła w trasę, koncertowała u boku Guns N' Roses i zdobyła kolejną nominację do Grammy. Okazuje się jednak, że najlepsze dopiero miało nadejść.

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Stworzyć album legendarny

Prace nad kolejnym wydawnictwem rozpoczęły się tak naprawdę niemal natychmiast po zakończeniu trasy, promującej Badmotorfinger. Początkowo muzycy pracowali oddzielnie, skupiając i dokumentując swoje pomysły, które kolejno przedstawili sobie pod postacią demówek. Poza nowym podejściem, zdecydowano się połączyć siły z nowym producentem, którym został Michael Beinhorn. Był on wtedy stosunkowo nieznany i jak mówił sam zespół, nie miał już wtedy określonego własnego brzmienia, które próbował mu narzucić.

Sesje rozpoczęły się w lipcu 1993 roku w należącym do grupy Heart studiu Bad Animals Studio. Grupa eksperymentowała z klimatem, brzmieniem instrumentów, kształtowaniem dźwięku, chcąc tym razem zrobić coś nieco innego, nowego, odświeżyć swój muzyczny wizerunek. Na projekt złożyło się ostatecznie piętnaście utworów, których czas trwania wynosi nieco ponad 70 minut - nie chciano decydować o tym, które kompozycje są lepsze, a które gorsze i zasługują na pozbycie się. Postanowiono, że wszystkie powstałe idealnie wpisują się w pomysł grupy.

Co skrywa słynny album Soundgarden?

Czwarty album studyjny Soundgarden ujrzał światło dzienne 8 marca 1994 roku pod tytułem Superunknown. Wydawnictwo stanowiło przykład przechodzenia zespołu od brzmienia, skierowanego na metal, do nieco bardziej melodyjnego, mainstreamowego rockowo-punkowo-psychodeliczno-popowego klimatu. Tekstowo tajemniczy, poruszający takie tematy, jak śmierć, upływ czasu, samobójstwo, strach czy uzależnienia krążek spotkał się z powszechnym uznaniem krytyków, stał się krytycznym i komercyjnym sukcesem, debiutując na szczycie Billboardu. Uznaje się go za zupełnie przełomowy dla dalszej kariery Soundgarden - jakie skrywa ciekawostki? Sprawdź w galerii: