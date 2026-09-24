Dzień, w którym zginął Cliff Burton. Basista Metalliki miał tylko 24 lata

Na początku marca 1986 roku na rynku ukazał się Master of Puppets, trzecie studyjne wydawnictwo w dyskografii amerykańskiej formacji Metallica. Album został bardzo ciepło przyjęty, zarówno przez dziennikarzy, jak i fanów, więc zespół kuł żelazo póki gorące. Czyli ruszył w trasę koncertową. Muzycy sporo występowali w Stanach Zjednoczonych, zawitali także latem na festiwale w Europie. We wrześniu Metallica znów odwiedziła Stary Kontynent, ale już w ramach samodzielnej trasy.

26 września 1986 roku, jak się później okazało, zespół zagrał ostatni koncert z Cliffem Burtonem w składzie. Miało to miejsce w szwedzkiej hali Solnahallen w Sztokholmie. Następnego dnia zaplanowany był występ w Kopenhadze. Autokar z muzykami tam jednak nie dotarł...

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Zespół po występie w stolicy Szwecji nie spał w hotelu, od razu ruszył w dalszą podróż. Najpierw wyjechał autokar, w którym znajdowali się muzycy, techniczni i menadżer trasy, trzy kwadranse później Sztokholm opuściła ciężarówka ze sprzętem.

Pojazd, którym przemieszczali się członkowie Metalliki, nie należał do najwygodniejszych. Autokar został przekształcony, więc tylne siedzenia zdemontowano, w zamian pojawiły się tzw. sypialne boksy. O miejsce do spania rywalizowali Kirk Hammett z Burtonem. "Rozdali karty aby zobaczyć, który z nich dostanie lepszą leżankę od strony okna. Cliff wygrał, wyciągając asa pik" – pisał Mick Wall w książce Enter Night.

27 września o godz. 6:30 rano autokar pokonał już dwie trzecie drogi. Znajdował się na trasie E4, pomiędzy miastami Ljungby i Varnamo. Na dwupasmowej drodze pojazd zaczął zjeżdżać niebezpiecznie w kierunku prawej krawędzi jezdni. Kierowca próbował odbić w lewo, ale tylne koła wpadły w poślizg. Następnie stracił on panowanie nad autokarem, który wpadł do rowu i przechylił się na prawy bok. Basista Metalliki nie był zapięty pasami i wypadł przez okno.

Zauważyłem, że autobus na nim leżał. Zobaczyłem wystające nogi. Wpadłem w szał. Pamiętam, że kierowca próbował wyciągnąć spod jego ciała koc, by komuś go dać, a ja krzyknąłem: "Nawet, kurwa, nie próbuj!". Chciałem go zabić. Nie mam pojęcia, czy był pijany, czy wjechał na lód. Jedyne, co do mnie docierało, to fakt, że on prowadził, a Cliff był martwy – wspominał James Hetfield w 1993 roku (cytat za książką Metallica. Tom 1. 1981-1991 Paula Brannigana i Iana Winwooda). Przyczyną śmierci Burtona było zmiażdżenie klatki piersiowej.

Kierowca tłumaczył się, że stracił przyczepność z powodu gołoledzi na drodze. – Osobiście wykluczam taką możliwość. Droga była sucha. Temperatura wahała się wtedy w nocy w okolicach zera – tłumaczył fotograf Lennart Wennberg, który był na miejscu zdarzenia i robił zdjęcia dla gazety Expressen. Kierowca został, zgodnie z zasadami, aresztowany przez szwedzką policję, a następnie przesłuchany. Zeznał, że był wypoczęty, choć podejrzewano, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Przeprowadzono także oględziny autokaru i nie wykazano żadnych usterek technicznych.

Kierowcy nie postawiono żadnych zarzutów. A do dziś nie pojawiło się oficjalne wyjaśnienie, dlaczego 27 września 1986 autokar zjechał z drogi...

Pogrzeb basisty odbył się 7 października w kaplicy Chapel of the Valley w jego rodzinnym mieście Castro Valley w Kalifornii. Jego prochy rozrzucono po Maxwell Ranch. Burtona pożegnali najbliżsi, muzycy Metalliki i przyjaciele. Z głośników odtworzono instrumentalną kompozycję Orion. Po latach postawiono mu nagrobek w Ljungby, niedaleko miejsca wypadku. Umieszczono na nim fragment tekstu utworu To Live is to Die (z albumu ...And Justice for All): "Cannot the kingdom of salvation/Take me home".

Cliff Burton zginął w wieku 24 lat.

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