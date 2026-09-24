Rockowe i metalowe koncerty w Polsce w 2027 roku. Podręczne kalendarium [DATY, MIASTA, BILETY]

Kolejne dni, tygodnie, miesiące mijają. Niektórym upływ czasu kojarzy się z czymś negatywnym, przemijaniem, nadchodzącym końcem.
Dla fanów i fanek muzyki oznacza to jednak jedno - odliczanie czasu do kolejnych koncertów ulubionych artystów, artystek i zespołów! 2026 rok jeszcze trwa, przed nami na horyzoncie już majaczy jednak kolejny! Co będzie się w nim działo pod kątem koncertowym? O kim już na ten moment wiadomo, że planuje wizytę i występ w różnych miejscach nas Wisłą w 2027 roku?
Poniżej znajdziesz podręczne kalendarium, podzielone na miesiące. Znajdziesz w nim rozpiskę dat, wykonawców, wykonawczyń i formacji, festiwali, miejsc oraz informacje, gdzie prowadzona jest sprzedaż biletów. Uwaga! Artykuł jest na bieżąco aktualizowany.
Koncerty rockowe 2027 - Styczeń
- 21.01.2027 - Nothing But Thieves, Łódź, Atlas Arena, bilety na eBilet
- 26.01.2027 - The Black Dhalia Murder, Kraków, Kwadrat, bilety na eBilet
- 29.01.2027 - Five Finger Death Punch, Łódź, Atlas Arena, bilety na Ticketmaster
- 29.01.2027 - Floor Jansen, Warszawa, Progresja, bilety na eBilet
- 30.01.2027 - Black Veil Brides, Warszawa, Stodoła, bilety na eBilet
- 31.01.2027 - The Rasmus, Gdańsk, B90, bilety na Ticketmaster
Koncerty rockowe 2027 - Luty
- 02-04.02.2027 - The Rasmus, Poznań/Wrocław/Kraków, B17/CK A2/Klub Studio, bilety na Ticketmaster
- 04.02.2027 - Bullet for My Valentine, Katowice, MCK, bilety na Knock Out Productions
- 09.02.2027 - Cage the Elephant, Kraków, Klub Studio, bilety na Live Nation
- 10.02.2027 - Editors, Warszawa, Stodoła, bilety na eBilet
- 11/12.02.2027 - Blind Channel, Warszawa/Kraków, Proxima/Kwadrat, bilety na Winiary Bookings
- 19.02.2027 - Dead Poet Society, Warszawa, Proxima, bilety na Ticketmaster
Koncerty rockowe 2027 - Marzec
- 04.03.2027 - Electric Callboy, Gliwice, PreZero Arena, bilety na Knock Out Productions
- 17.03.2027 - Ice Nine Kills, Gliwice, PreZero Arena, bilety na eBilet
- 23-24.03.2027 - Michael Schenker, Poznań/Kraków, Tama/Kwadrat, bilety na Winiary Bookings
- 27.03.2027 - Rush, Kraków, TAURON Arena, bilety na Ticketmaster
Koncerty rockowe 2027 - Kwiecień
- 02.04.2027 - Megadeth + Testament + Black Label Society, Kraków, TAURON Arena, bilety na eBilet
- 15.04.2027 - 30 Seconds to Mars, Kraków, TAURON Arena, bilety na Ticketmaster
- 22.04.2027 - Ministry, Warszawa, Progresja, bilety na Knock Out Productions
- 24-26.04.2027 - Tarja Turunen, Gdańsk/Warszawa/Kraków, B90/Progresja/Studio, bilety na Winiary Bookings
Koncerty rockowe 2027 - Maj
Koncerty rockowe 2027 - Czerwiec
- 10-12.06.2027 - Mystic Festival 2027, Gdańsk, Letnica, bilety na stronie organizatora
- 17-19.06.2027 - Summer Punch Festival, Warszawa, Letnia Scena Progresji, bilety na stronie organizatora
- 30.06-03.07.2027 - Open'er Festival 2027, Gdynia, Lotnisko Kosakowo, bilety na Alter Art
Koncerty rockowe 2027 - Lipiec
- 30.06-03.07.2027 - Open'er Festival 2027, Gdynia, Lotnisko Kosakowo, bilety na Alter Art
- 09-10.07.2027 - Mess Festival, Katowice, Dolina Trzech Stawów, bilety na stronie organizatora
- 29-31.07.2027 - Pol’and’Rock Festival 2027
Koncerty rockowe 2027 - Sierpień
- 12-14.08.2027 - BitterSweet Festival 2027, Poznań, Cytadela
- 13-14.08.2027 - Orange Warsaw Festival 2027, Warszawa, Służewiec, bilety na Alter Art
- 20-21.08.2027 - Hells Bells Festival 2027, Szczecin, Łasztownia, bilety na stronie organizatora