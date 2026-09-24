Rockowe i metalowe koncerty w Polsce w 2027 roku. Podręczne kalendarium [DATY, MIASTA, BILETY]

Kolejne dni, tygodnie, miesiące mijają. Niektórym upływ czasu kojarzy się z czymś negatywnym, przemijaniem, nadchodzącym końcem.

Dla fanów i fanek muzyki oznacza to jednak jedno - odliczanie czasu do kolejnych koncertów ulubionych artystów, artystek i zespołów! 2026 rok jeszcze trwa, przed nami na horyzoncie już majaczy jednak kolejny! Co będzie się w nim działo pod kątem koncertowym? O kim już na ten moment wiadomo, że planuje wizytę i występ w różnych miejscach nas Wisłą w 2027 roku?

Poniżej znajdziesz podręczne kalendarium, podzielone na miesiące. Znajdziesz w nim rozpiskę dat, wykonawców, wykonawczyń i formacji, festiwali, miejsc oraz informacje, gdzie prowadzona jest sprzedaż biletów. Uwaga! Artykuł jest na bieżąco aktualizowany.

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock

Koncerty rockowe 2027 - Styczeń

Koncerty rockowe 2027 - Luty

Koncerty rockowe 2027 - Marzec

Koncerty rockowe 2027 - Kwiecień

Koncerty rockowe 2027 - Maj

Koncerty rockowe 2027 - Czerwiec

Koncerty rockowe 2027 - Lipiec

Koncerty rockowe 2027 - Sierpień

12-14.08.2027 - BitterSweet Festival 2027, Poznań, Cytadela

13-14.08.2027 - Orange Warsaw Festival 2027, Warszawa, Służewiec, bilety na Alter Art

20-21.08.2027 - Hells Bells Festival 2027, Szczecin, Łasztownia, bilety na stronie organizatora

Koncerty rockowe 2027 - Wrzesień

Koncerty rockowe 2027 - Październik

Koncerty rockowe 2027 - Listopad

Koncerty rockowe 2027 - Grudzień