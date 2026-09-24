Jack Black jest seksowny? Gwiazda pop wyjaśniła dlaczego

Jack Black to jedna z tych osób, które z pewnością rozpoznają wszyscy - tak fani i fanki kina, jak i muzyki. Znany i ceniony aktor, przede wszystkim świetnie sprawdzający się w rolach komediowych, który podbił serca widzów i widzek za sprawą takich produkcji, jak Tenacious D: Kostka Przeznaczenia, Szkoła Rocka, Holiday, Minecraft: Film, Płytki facet czy Jaja w tropikach. Black jest także uznanym aktorem dubbingowym, którego głos słychać w oryginalnych wersjach językowych m.in. Kung Fu Pandy, Super Mario Bros. Film, Rybek z ferajny czy Epoki lodowcowej.

Fani i fanki rocka bardzo dobrze wiedzą, że Jackowi Blackowi wyjątkowo bliskie są właśnie te gitarowe klimaty. Już w 1994 roku, wraz z Kyle Gassem, powołał on do życia duet Tenacious D. Formacja ma na koncie cztery płyty i jedną statuetkę Grammy, obecnie jednak znajduje się w zawieszeniu ze względu na pamiętny skandal wokół wyśmiania przez Gassa zamachu na Donalda Trumpa.

Aktorzy i Aktorki, którzy grają rocka!

Jack Black właśnie dlatego jest seksowny?

Jacka Blacka, choć postrzeganego jako niezwykle sympatycznego, raczej nijak szukać na listach "najseksowniejszych mężczyzn na świecie". Zdaniem popularnej dziś na wokalistki pop, aktor i muzyk zdecydowanie zasługuje na taki tytuł.

Taką opinię wyraziła w wywiadzie dla magazynu "Playboy" megagwiazda Charli XCX. Jak stwierdziła w rozmowie z Kylie Jenner, pojęcie "seksowny" jest niezwykle subiektywne i nie dla każdego znaczy to samo. Charli dodała, że w jej opinii kimś, kogo ma za seksowanego jest Jack Black. Jak uzasadniła, jest on "zabawny, utalentowany, sympatyczny, a przy tym niezwykle oryginalny". Autorka słynnej już płyty brat stwierdziła przy tym, że:

Uważam, że ludzie stają się seksowni, gdy po prostu robią swoje - powiedziała w wywiadzie dla "Playboya" Charli XCX.

Aktorzy i Aktorki, którzy grają rocka! Na pograniczu filmu i muzyki!