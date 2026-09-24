To idealne piosenki od pierwszej do ostatniej nuty? Na szczycie nieśmiertelny hymn rocka

Żyjemy w naprawdę ciekawych, a przy tym niezwykle intensywnych, nieustannie pędzących czasach. Obecnie jedne informacje wpadają i wypadają z publicznego obiegu niemal z prędkością światła, a na ich miejsce natychmiast pojawiają się kolejne.

Dokładnie taki sam schemat występuje, gdy przyjrzymy się nieco dokładniej współczesnemu rynkowi muzycznemu. Obecnie niemal codziennie jest on zalewany nowymi utworami i to w takiej ilości, że nawet najbardziej zaawansowany słuchacz najpewniej nie będzie w stanie ich wszystkich przesłuchać. Ci istotne, są to nie tylko kompozycje wytwarzane przez ludzi, ale także... sztuczną inteligencję!

Ten utwór Queen nagrali jako ostatni z Freddiem Mercurym. To wyjątkowa kompozycja!

To idealne piosenki? Tylko ten zespół mógł się znaleźć na szczycie!

W czasie, gdy zewsząd zalewa nas muzyka, która nijak jest w stanie przyciągnąć uwagę na nieco dłużej, redakcja australijskiego wydania magazynu "Rolling Stone" na podstawie ponad pięciu tysięcy komentarzy swoich obserwujących, postanowiła stworzyć ranking utworów, które można określić słowem "idealne", będące przykładem muzycznej perfekcji od pierwszej do ostatniej nuty.

Wśród 30 piosenek znalazły się naprawdę ikoniczne dla szeroko pojmowanego świata ciężkich brzmień tytuły, by wskazać m.in. Layla Derek and the Dominos, "Heroes" Davida Bowiego, With Or Without You i One U2, Sultans of Swing Dire Straits, Comfortably Numb Pink Floyd, The Sound of Silence duetu Simon & Garfunkel, Hallelujah Jeffa Buckleya, Enjoy the Silence Depeche Mode czy The Chain Fleetwood Mac.

Uznano natomiast, że na miano najbardziej idealnego od pierwszej do ostatniej nuty utworu zasługuje nieśmiertelny hymn zespołu Queen - Bohemian Rhapsody! Poniżej zaś pierwsza dziesiątka zestawienia od miejsca pierwszego do dziesiątego:

Queen - Bohemian Rhapsody Led Zeppelin - Stairway to Heaven Eagles - Hotel California Pearl Jam - Black Tears for Fears - Everybody Wants to Rule the World Bruce Springsteen - Thunder Road Glen Campbell - Wichita Lineman Taylor Swift - All Too Well The Rolling Stones - Gimmie Shelter Christopher Cross - Sailing

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