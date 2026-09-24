Punched Orange to fenomen w sieci. Katowicka formacja wydaje swój trzeci album

Punched Orange robi furorę w sieci. Niesamowity wzrost popularności

Katowicki zespół Punched Orange to prawdziwy fenomen na polskiej scenie muzycznej, a liczby mówią same za siebie. Grupa od września 2025 roku konsekwentnie budowała swoją społeczność w mediach społecznościowych, osiągając imponujący wynik. W ciągu zaledwie roku ich profil na Instagramie powiększył się z 2,5 tysiąca do ponad 158 tysięcy obserwujących.

Ten spektakularny wzrost zainteresowania idealnie zbiega się z jednym z najważniejszych momentów w karierze zespołu. Lada moment na rynku pojawi się ich najnowsze wydawnictwo, na które fani już zacierają ręce. Wszystko wskazuje na to, że rosnące zasięgi to dopiero przedsmak tego, co czeka muzyków po premierze.

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Premiera „All the Smoke Inside” już za chwilę

Fani cięższych brzmień powinni zapisać tę datę w kalendarzach. Trzeci studyjny album zespołu Punched Orange, zatytułowany „All the Smoke Inside”, będzie miał swoją premierę już 25 września 2026 roku. Jak zapowiadają twórcy, materiał ma tworzyć spójną, ale jednocześnie różnorodną całość.

Nadchodząca płyta ma być kolejnym krokiem w muzycznym rozwoju grupy. Słuchacze mogą spodziewać się materiału pełnego energii, mocnych emocji i charakterystycznego dla zespołu brzmienia, które jednocześnie ma ukazać nowe muzyczne poszukiwania artystów.

Kim są twórcy metalowego zamieszania?

Punched Orange to formacja pochodząca z Katowic, która w swojej twórczości łączy hard rock, alternative metal i nu metal. Zespół czerpie z nostalgii za latami 2000., jednocześnie serwując słuchaczom nowoczesne, ciężkie i pełne emocji kompozycje.

Wśród swoich największych inspiracji muzycy wymieniają takie legendy jak Deftones, Bring Me The Horizon oraz Linkin Park. Zespół tworzą: Daniel Chwastek (wokal, gitara), Daniel „Szatan” Nowak (gitara), Paweł Szczupider (bas) oraz Patryk Grabowski (perkusja).

Po premierze ruszają na podbój Europy

Wydanie nowego albumu to dla zespołu początek intensywnego okresu. Muzycy mają już sprecyzowane plany na drugą połowę roku. Na razie od premiery dzieli ich już tylko jeden singiel.

Zaraz po zakończeniu sezonu festiwalowego 2026 grupa ruszy w trasę koncertową promującą „All the Smoke Inside”. Będzie to dla nich wyjątkowy moment, ponieważ trasa po raz pierwszy obejmie koncerty poza granicami Polski. Wygląda na to, że apetyt zespołu rośnie w miarę jedzenia, a ich muzyka wkrótce dotrze do zupełnie nowych odbiorców.

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