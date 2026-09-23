Red Hot Chili Peppers - ciekawostki o albumie “Blood Sugar Sex Magik” na 35-lecie | Jak dziś rockuje?

Red Hot Chili Peppers jest przykładem zespołu, który na swój sukces musiał chwilę poczekać. Grupa powstała już w 1982 roku, a dwa lata później wydała swój debiutancki album, jej początki nie były jednak wcale proste - zmiany w składzie, poszukiwanie swojego brzmienia, kontrowersyjne zachowania, aż w końcu problemy muzyków z używkami.

Istotny pod tym względem stał się dla "papryczek" przełom 1987 i 1988 roku, kiedy to w przeciągu kilku miesięcy ta wydała swoją trzecią płytę, The Uplift Mofo Party Plan, a kolejno była zmuszona zmierzyć się ze śmiercią gitarzysty. Hillel Slovak zmarł w wieku zaledwie 26 lat w wyniku przedawkowania heroiny.

Slovak zmarł, a Jack Irons zdecydował się odejść z zespołu. To wtedy skład uzupełnili Chad Smith za bębnami oraz młodziutki John Frusciante w roli gitarzysty. Panowie wnieśli do zespołu zupełnie nowy klimat, słyszalny już na wydanej w 1989 roku płycie Mother's Milk. Płyta stała się pierwszym przełomem Red Hot Chili Peppers i krokiem do tego głównego, który nadejść miał w 1991 roku.

Red Hot Chili Peppers - 5 ciekawostek o albumie "Mother's Milk"

Jak stać się jednym z największych zespołów w historii?

Po wydaniu i dobrym przyjęciu czwartej płyty, Red Hot Chili Peppers rozpoczęli współpracę z nową wytwórnią, Warner Bros. - i w końcu połączyli siły z Rickiem Rubinem, o co starali się od lat.

To on właśnie zaproponował, aby sesje nagraniowe miały miejsce w domu, w którym dawniej miał mieszkać słynny magik Harry Houdini. Taka lokalizacja miała zapewnić zespołowi pole do większej kreatywności, zachęcić jej członków do poszukiwań nowych twórczych ścieżek. Panowie przystali na propozycję, z czasem jednak zaczęli nieco poddawać ją w wątpliwość, gdy zaczęli wyrażać przekonanie, że posiadłość jest... nawiedzona!

To z tego powodu rzekomo Chad Smith nie chciał w niej nocować (on sam tłumaczył, że po prostu nie chciał opuszczać na tak długi czas swojej żony), zachwycony całą sytuacją i przekonany o obecności mar był natomiast Frusciante. John, Anthony i Flea otrzymali swoje pokoje - gitarzysta w nim malował i pisał kolejne utwory, wokalista nagrywał partie, pisał teksty, wspominając po latach, że na miejscu panowała świetna, niezwykle przyjazna dla niego atmosfera.

Prace nad piątą płytą "papryczek" przebiegały szybko i łącznie zajęły około trzy miesiące. Członkowie zespołu zgodnie twierdzili, że Rick Rubin był niezwykle pomocny, kreatywny i wspomagał ich pomysłami. Uznaje się, że w trakcie sesji łącznie powstało dwadzieścia pięć kompozycji, z których siedemnaście trafiło na album.

Dotarcie na sam szczyt

Piąty studyjny album Red Hot Chili Peppers został zatytułowany Blood Sugar Sex Magik, co miało jasno sugerować tematykę piosenek, które się na niego złożyły. Wydawnictwo zostało wydane 24 września 1991 roku - tego samego dnia na rynku ukazało się... Nevermind Nirvany! Płyta osiągnęła sukces, docierając do trzeciego miejsca na "Billboardzie" w Stanach Zjednoczonych, do tego spotkała się z szerokim uznaniem krytyków. Równie wielkim zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się single z krążka, zwłaszcza Give It Away oraz Under the Bridge.

W ramach promocji Blood Sugar Sex Magik "papryczki" wyruszyły w trasę, na której towarzyszyły im inne kluczowe dla tego czasu w muzyce kapele: Nirvana, Pearl Jam oraz The Smashing Pumpkins.

Pomimo wyraźnego przełomu i osiągnięcia światowej sławy, z całą sytuacją nie radził sobie John. Muzyk zaczął coraz bardziej pogrążać się w nałogu, chcąc żyć "jak prawdziwa gwiazda rocka". Punktem kulminacyjnym był niesławny występ zespołu w programie "Saturday Night Live" w 1992 roku, krótko po którym Frusciatne na sześć lat odszedł ze składu.

To już zupełnie inna historia - poniżej zaś sprawdź ciekawostki o Blood Sugar Sex Magik!

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