Poważne problemy zdrowotne legendy punkowej kapeli. Pojawił się ważny komunikat

To we wtorek 22 września zespół Dead Kennedys opublikował w swoich mediach społecznościowych skierowane do fanów i fanek, niezwykle istotne oświadczenie.

Za jego pośrednictwem przekazano smutną informację o poważnych problemach zdrowotnych jednego z kluczowych muzyków formacji. Chodzi o Raymonda Johna Pepperella, znanego dużo lepiej pod scenicznym pseudonimem East Bay Ray. W dość krótkim komunikacie przekazano, że legendarny gitarzysta zmaga się z chorobą Parkinsona. Jak dodano, East Bay Ray wciąż zamierza występować u boku swojej grupy i ma w planach robić tak długo, jak długo pozwoli mu na to stan jego zdrowia. W ostatnich słowach oświadczenia podziękowano za słowa wsparcia.

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Management zespołu Dead Kennedys dziś przekazuje, że u gitarzysty i współzałożyciela grupy, East Bay Raya, zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Ray zapowiedział, że zamierza nadal występować i koncertować z Dead Kennedys tak długo, jak pozwoli mu na to stan zdrowia, a także dziękuje wszystkim za nieustające wsparcie - brzmi treść opublikowanego oświadczenia.

East Bay Ray i Dead Kennedys

East Bay Ray to postać kluczowa dla historii Dead Kennedys. Urodzony 17 listopada 1958 roku w Oakland w Kalifornii jako Raymond John Pepperell wychowywał się w domu, w którym muzyka i sztuka były na porządku dziennym. Rodzice Pepperella zajmowali się organizowaniem w San Francisco lokalnych festiwali artystycznych, do tego aktywnie działali na rzecz Ruchu Praw Obywatelskich. Choć z wykształcenia jest architektem, ostatecznie uznał, że zawód ten za bardzo go ogranicza, w związku z czym postanowił zająć się muzyką.

W 1978 roku został jednym z członków-założycieli formacji ikonicznej dla punk rocka - Dead Kennedys. East Bay Ray pozostaje wciąż jedynym współtwórcą legendarnej formacji, który jest jej członkiem od momentu jej powstania. Brał on także udział w nagraniach wszystkich jej studyjnych wydawnictw.

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