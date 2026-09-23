Prawdziwa rewolucja w DragonForce! Zapowiedź albumu z Alissą White-Gluz na wokalu!

DragonForce wraca z nową płytą i rewolucją w składzie

Fani ekstremalnego power metalu mają powody do świętowania! Zespół DragonForce, nominowany w przeszłości do nagrody GRAMMY, ogłosił wielki powrót. Muzycy nie tylko zapowiedzieli premierę swojego dziesiątego albumu studyjnego, ale także przedstawili prawdziwą rewolucję w składzie, która ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w historii grupy. Do wieloletnich członków zespołu — Hermana Li, Sama Totmana, Gee Anzalone i Alicii Vigil — dołączyli wokalista Alessio Garavello, nowy nabytek Billy Wilkins oraz, co jest największym zaskoczeniem, nowa wokalistka i frontmanka, Alissa White-Gluz. Zespół zapowiada, że to największy krok naprzód w jego niemal trzydziestoletniej historii.

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Nowy album „DragonForce” i pierwszy singiel

Dziesiąty krążek w dorobku grupy będzie nosił tytuł „DragonForce” i ukaże się 19 marca 2027 roku nakładem Napalm Records. Zgodnie z zapowiedziami, album ma nawiązywać do wczesnych dokonań zespołu, serwując fanom potężną dawkę energii, bezlitosną szybkość i triumfalne refreny, ale w zupełnie nowej odsłonie. Pierwszym zwiastunem nadchodzącej ery jest singiel „Hunger of the Beast”. Utwór opiera się na ognistych partiach gitar, dynamicznej perkusji i połączonej energii dwójki wokalistów. Piosenka została napisana specjalnie z myślą o wielowymiarowych możliwościach wokalnych Alissy White-Gluz i Alessia Garavello, a ich wszechstronne głosy od razu pokazują nową dynamikę, która stała się sercem zespołu.

„Nie próbujemy tworzyć muzyki komercyjnej”

Współzałożyciel i gitarzysta prowadzący DragonForce, Herman Li, podkreśla, że dziesiąty album jest dla muzyków równie ważny, jak debiut. Jak sam przyznaje, zespół nie zamierza gonić za popularnością, a jego celem jest tworzenie sztuki, która przetrwa próbę czasu. „Za każdym razem, gdy zaczynamy pracę nad kolejnym albumem, myślimy sobie: »Wow — nie mogę uwierzyć, że po tylu latach wciąż robimy to, co kochamy«” – mówi gitarzysta. „To album zupełnie inny od wszystkiego, co do tej pory słyszeliście od DragonForce, i inny od jakiegokolwiek albumu metalowego, jaki istnieje. Nie ma niczego podobnego i każdy, kto go posłucha, od razu to zauważy. Nie próbujemy zdobywać popularności. Nie próbujemy być sławni. Tworzymy muzykę, ponieważ chcemy stworzyć coś, czego sami uwielbiamy słuchać, i wynieść nasze umiejętności muzyczne na kolejny poziom” – dodaje.

Alissa White-Gluz o dołączeniu do DragonForce

Nową energię do zespołu wniosła Alissa White-Gluz, która minionej wiosny została pierwszą frontmanką w historii grupy. Wokalistka nie kryje entuzjazmu związanego ze współpracą z legendami power metalu. „Uwielbiam cały proces tworzenia muzyki z DragonForce. Wspaniale jest nawiązać współpracę z tak wybitnymi muzykami i wspólnie wydobyć to, co najlepsze z naszych indywidualnych stylów” – przyznaje. „Myślę, że to nowe połączenie szybkości i zaciekłości jest czymś świeżym i ekscytującym. Występowanie z tym materiałem na żywo będzie niesamowitą frajdą” – dodaje wokalistka.

Nowa era w historii zespołu

Album „DragonForce” ma być świadomym powrotem do surowej energii, która charakteryzowała wczesne płyty grupy. Na krążku znajdą się między innymi utwory „Neverending Nightmare”, kontynuujący superszybki atak z wirtuozerskimi partiami gitar, oraz „The White Wolf”, łączący melodyjny power metal z monumentalnymi fragmentami instrumentalnymi. Za produkcję, miks i mastering całego materiału odpowiada Jens Bogran. Autorem oprawy graficznej, która ozdobi okładkę dziesiątego albumu, jest z kolei Mark Riddick. Premiera płyty została zaplanowana na 19 marca 2027 roku.