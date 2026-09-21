Polski Minister ocenił nowy album Anthrax! Jak to możliwe, że... występował przed ikoną thrashu?

Fani i fanki polskiej sceny ciężkich brzmień z pewnością bardzo dobrze wiedzą o tym, że w obecnym polskim rządzie zasiada osoba, która ma sporo wspólnego nie tylko z polityką, ale także muzyką!

Chodzi o Wojciecha Balczuna, czyli ministra aktywów państwowych. Polski menedżer, były prezes PKP Cargo czy Agencji Rozwoju Przemysłu, od lat jednak umiejętnie łączy tego typu działalność z obecnością na polskiej scenie muzycznej. To z inicjatywy Balczuna w 2007 roku, a więc już niemal dwie dekady temu, powstała formacja Chemia, w której pełni on rolę gitarzysty oraz lidera. Zespół obecnie, oczywiście z powodu nieco innych obowiązków Wojciecha Balczuna, jest w zawieszeniu, minister udowadnia jednak, że metalowe brzmienia wciąż są mu niezwykle bliskie!

Wojciech Balczun na MSPO 2026 | Portal Obronny

Minister Aktywów Państwowych ocenił nowy album Anthrax!

Okazją ku temu stała się premiera wyczekiwanej, pierwszej od aż dekady studyjnej płyty Anthrax. Ikona thrash metalu wydała w piątek 18 września swój dwunasty studyjny album, zatytułowany Cursum Perficio. Krążek spotkał się z ciepłym przyjęciem fanów i fanek, do których należy także polski minister!

Wojciech Balczun zamieścił na swoim koncie w mediach społecznościowych wpis, w którym, jak wskazuje, na prośbę swoich odbiorców, recenzuje krążek. Polityk i muzyk przyznaje, że jeśli chodzi o tzw. Wielką Czwórkę Thrash Metalu" (w skład której wchodzą Anthrax, Metallica, Megadeth oraz Slayer) tego akurat zespołu rzeczywiście słuchał najmniej. Zwracając już uwagę na samo Cursum Perficio Balczun pisze, że w jego opinii powrót po aż 10 latach jest zdecydowanie udany i docenia singlowe It's for the Kids, The Edge of Perfection, a także NYC 93, T.O.M.B. Polski Minister wskazuje także, że na płycie nie ma tego, co od jakiegoś czasu można dostrzec w twórczości Metalliki, czyli "przeciągniętych" kompozycji i poleca słuchaczom nowość od Anthraxu.

W muzyce zespołu jest to, co lubię najbardziej, czyli moc połączona z często połamanymi riffami i dobrą melodią. Nie ma też tego, co ostatnio trochę za bardzo praktykuje Metallica - numery nie są na siłę przeciągnięte. Słowo “przeciągnięte” bardziej pasuje do kwestii kulinarnych, ale w muzyce też może popsuć nawet najlepsze danie - pisze Wojciech Balczun.

Wojciech Balczun występował przed ikonami świata ciężkich brzmień!

Przy tej okazji Wojciech Balczun pozwolił sobie na wspomnienia. Przypomniał, że w 2014 roku wraz z Chemią na festiwalu Sonisphere na warszawskim PGE Narodowym występowali przed takimi legendami, jak Kvelertak, Alice in Chains, Metallica - oraz właśnie Anthrax. Zdaje się, że zainspirowany nową płytą amerykańskiej ikony thrashu, dzień po opisaniu swoich wrażeń po odsłuchaniu krążka, Balczun zamieścił nagranie, na którym gra na gitarze!

Poniżej nasza recenzja nowości od Anthrax:

Oto najlepsze albumy w dyskografii Anthraxu: