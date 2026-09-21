Nie żyje gitarzysta New Found Glory. Chad Gilbert miał 45 lat

Specjalne, oficjalne oświadczenie, podpisane przez żonę zmarłego Chada Gilberta oraz zespół New Found Glory, pojawiło się w mediach społecznościowych w niedzielę 20 września. To za jego pośrednictwem przekazano tragiczne wieści o śmierci zaledwie 45-letniego gitarzysty oraz wokalisty.

Jak wynika z opublikowanego wpisu, Chad Gilbert zmarł w otoczeniu najbliższych, mając u boku swoją żonę Lisę Cimorelli oraz ukochaną matkę, co było jego ostatnim życzeniem. Bliscy i przyjaciele zmarłego nie kryją ogromnego żalu i szoku z powodu tak nagłego i szybkiego odejścia współzałożyciela New Found Glory, wyrażają przy tym wdzięczność, że zmarł on spokojnie i bez bólu, gdyż we śnie.

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Na co chorował Chad Gilbert?

Nie był tajemnicą fakt, że Chad Gilbert od lat zmagał się z chorobą nowotworową. Już w 2010 roku muzyk przeszedł operację tarczycy z podejrzeniem raka, który ostatecznie nie został wtedy wykryty w jego organizmie. 11 lat później jednak zdiagnozowano u niego guz chromochłonny, który w kolejnych latach dał przeżuty do kręgosłupa oraz płuc, w związku z czym poddawał się on intensywnej chemioterapii. Wiosną tego roku sam muzyk przekazał, że guzy wykryto także w jego mózgu, ostatecznie zaś zmieniła się także jego diagnoza - do końca życia zmagał się z nowotworem nadnerczy.

Chad Gilbert był najbardziej znany jako współzałożyciel oraz gitarzysta punkrockowej formacji New Found Glory, która powstała w 1997 roku. Muzyk był także częścią pobocznych projektów International Superheroes of Hardcore oraz Shai Hulud. Swego czasu Gilbert znalazł się na językach ze względu na swoje życie uczuciowe. W 2016 roku wziął ślub z Hayley Williams z Paramore. Para rozwiodła się rok później z powodu zdrady gitarzysty.

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