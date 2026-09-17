Perkusista Linkin Park zagrał legendarny utwór Iron Maiden! Nie znał go wcześniej

Nie da się ukryć, że kanał Drumeo – skierowany przede wszystkim do osób, które chciałyby grać na perkusji lub są w trakcie nauki – cieszy się sporą popularnością. Ma on ponad ponad 5,5 milionów subskrybentów w serwisie YouTube.

Jednym z najchętniej oglądanych segmentów jest ten nazwany For the First Time. W tym cyklu zaproszony do studia perkusista próbuje zagrać ze słuchu utwór, którego nigdy wcześniej nie słyszał. Ostatnio gościem kanału był Colin Brittain, obecny muzyk Linkin Park. Perkusista miał za zadanie zmierzyć się z kompozycją Hallowed Be Thy Name z repertuaru Iron Maiden. Wspomniany numer zamyka kultowy album The Number of the Beast z 1982 roku.

Ranking utworów z albumu "From Zero" Linkin Park

Zasady programu są proste: muzyk dostaje do słuchawek ścieżkę dźwiękową utworu pozbawioną perkusji i musi na bieżąco stworzyć własną aranżację.

– Nie znam utworów Iron Maiden. Przepraszam. Nie hejtujcie mnie – powiedział perkusista Linkin Park po zagraniu Hallowed Be Thy Name. Największym zaskoczeniem dla muzyka okazała się długość utworu. Rozbudowana, instrumentalna końcówka kompozycji Żelaznej Dziewicy wymagała od niego wyciągnięcia z rękawa najbardziej zaawansowanych technik, by nie powielać schematów.

Później prowadzący program puścił perkusiście utwór IM w pełnej wersji, z partiami Clive'a Burra. – To jest o wiele lepsze od tego, co ja zrobiłem. To musiało być w czasach, zanim wymyślili ten wielki, taki pogłosowy werbel z lat 80. Jego perkusja brzmi świetnie. Gra razem z riffem, a wokal robi to samo, co riff. To wszystko ma o wiele większy groove. Idealnie wpasowuje się w rytm wokalu, podczas gdy ja po prostu przez to się przebijałem – wyjaśnił Brittain.

Jeśli jesteście ciekawi, jak mu poszło, poniżej udostępniamy stosowne wideo.

Iron Maiden zostaną włączeni do Rock and Roll Hall of Fame

Legendarna brytyjska formacja Iron Maiden oficjalnie dołączy do Rock and Roll Hall of Fame w tym roku. Uroczysta ceremonia odbędzie się 14 listopada 2026 roku w Peacock Theater w Los Angeles. Muzycy będą wówczas w trakcie swojej trasy koncertowej, więc nie wezmą w niej udziału.

Przypomnijmy, że oprócz Iron Maiden w tym roku zaszczytu dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame dostąpią także: Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan. Tegoroczne wydarzenie nie będzie transmitowane na żywo. Uroczystość zostanie wyemitowana dopiero w grudniu m.in. na platformie streamingowej Disney+.

Oto ciekawostki o albumie The Number of the Beast od Iron Maiden: