Linkin Park mieli nazywać się Lincoln Park. Problemem okazała się zajęta domena

Od Xero do Hybrid Theory, czyli dlaczego zespół musiał zmienić nazwę

Historia Linkin Park sięga czasów sprzed przełomu, który przyniósł im album „Hybrid Theory” w 2000 roku. Mike Shinoda, Brad Delson i Rob Bourdon tworzyli początkowo zespół Xero. Dopiero później do składu dołączył Chester Bennington, a grupa zaczęła działać jako Hybrid Theory. Nazwa dobrze oddawała styl formacji, łączącej rap, ciężkie riffy, elektronikę, sample i scratch.

Hybrid Theory nie było więc tylko roboczym określeniem używanym w sali prób. Zespół występował pod tym szyldem tuż przed podpisaniem kontraktu i nagraniem debiutu. Problem pojawił się, gdy muzycy sprawdzili, czy mogą bez przeszkód używać wybranej nazwy. Mike Shinoda wyjaśniał później, że zespół chciał uniknąć długiego i kosztownego sporu z innym wykonawcą posługującym się podobną nazwą.

Muzycy nie porzucili Hybrid Theory dlatego, że nie udało im się zdobyć adresu internetowego. Najpierw pojawiły się problemy prawne związane z nazwą Hybrid Theory. Pomysł na nazwę Lincoln Park pojawił się dopiero wtedy, gdy zespół musiał znaleźć nową nazwę. Dawna nazwa nie przepadła jednak bez śladu, ponieważ została tytułem pierwszego albumu Linkin Park.

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Park w Santa Monica, od którego Linkin Park wzięli nazwę

Nazwa nie była ani przypadkowym nawiązaniem do Abrahama Lincolna, ani ogólnym skojarzeniem z miejskim parkiem. Shinoda wskazywał Lincoln Park w Santa Monica w Kalifornii, miejsce dobrze znane członkom zespołu. Dziś teren ten nosi oficjalną nazwę Christine Emerson Reed Park, dlatego na mapach nie występuje już jako Lincoln Park. Władze Santa Monica także przypominają, że dawny Lincoln Park zainspirował nazwę grupy. Muzykom podobało się brzmienie krótkiej i łatwej do zapamiętania nazwy, mniej obciążonej skojarzeniami niż Hybrid Theory. W zespole żartowano też, że parki o nazwie Lincoln Park znajdują się w wielu amerykańskich miastach, więc podczas tras grupa mogła niemal wszędzie uchodzić za lokalną formację.

Zajęta domena zmieniła Lincoln Park w Linkin Park

Zespół zamierzał początkowo występować jako Lincoln Park. Szybko okazało się jednak, że domena LincolnPark.com jest zajęta, a jej odkupienie było zbyt kosztowne dla zespołu, który nie wydał jeszcze debiutanckiego albumu. Rozwiązaniem okazała się zmiana pisowni pierwszego członu z Lincoln na Linkin. Dzięki temu muzycy mogli zarejestrować LinkinPark.com i zachować niemal identyczne brzmienie nazwy.

W tamtym momencie adres .com nie był dla zespołu wyłącznie technicznym dodatkiem. Linkin Park zdobywali pierwszych słuchaczy również w internecie, korzystając z plików MP3, czatów, własnej promocji i bezpośredniego kontaktu z fanami. Oficjalna strona ułatwiała fanom znalezienie informacji o zespole, zanim media społecznościowe stały się podstawowym kanałem komunikacji. Album Hybrid Theory ukazał się 24 października 2000 roku już pod nową nazwą, a single One Step Closer, Crawling i In the End szybko utrwaliły ją w świadomości słuchaczy. Decyzja wymuszona przez zajętą domenę z czasem stała się częścią tożsamości jednego z najważniejszych rockowych zespołów przełomu XX i XXI wieku.

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