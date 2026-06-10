Linkin Park zagrali w Krakowie w 2017. Był to ostatni koncert zespołu z Chesterem Benningtonem w naszym kraju

W połowie maja 2017 roku na rynku ukazał się One More Light, siódmy studyjny album amerykańskiej formacji Linkin Park. Krążek ten wywołał sporo dyskusji. Nic dziwnego. Zespół porzucił całkowicie ciężkie brzmienia na rzecz popowych, radiowych hitów. Taka decyzja sprawiła, że One More Light mocno podzielił fanów. Słuchacze, wychowani na Hybrid Theory czy Meteorze, odwrócili się od Linkinów. Sam nie miałem aż takiego drastycznego podejścia, choć wahałem się, czy jechać na koncert do krakowskiej Tauron Areny w ramach Impact Festivalu. Kiedy już podjąłem decyzję, w trakcie drogi zastanawiałem się dość intensywnie, jak te nowe utwory zabrzmią na żywo.

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15 czerwca 2017 panowie z LP mieli więc coś do udowodnienia. Odejście od kierunku wytyczonego na The Hunting Party (2014), o którym nie tak dawno pisałem na naszej stronie internetowej, nie sprawiło – na szczęście – że na scenie nie było ognia. Wszyscy zgromadzeni w hali mogli się przekonać na własnej skórze, że ta ekipa wciąż potrafi odpowiednio dołożyć do pieca.

Linkin Park zagrali łącznie 24 kompozycje. Jedną czwartą setlisty zajęły numery z One More Light. Wykonanie utworu tytułowego wywołało gęsią skórkę na całym ciele. I nie chodzi tylko o morze zapalniczek czy rozświetlonych ekranów telefonów. Do fosy zszedł wówczas wokalista Chester Bennington i wspólnie odśpiewał całość z pierwszymi rzędami. I od razu w Tauron Arenie zrobiło się doprawdy magicznie. Ze "świeżaków" zespół zagrał także m.in. Nobody Can Save Me (drugi raz na żywo) czy singlowe Heavy.

Najlepsze przyjęcie miały, rzecz jasna, rzeczy starsze. Przy One Step Closer, In The End czy Faint zabawa była na całego, co nikogo raczej nie zaskoczyło. Z kolei potężny Crawling usłyszeliśmy w wersji "piano", delikatniejszej. Być może tak ciepłe przyjęcie ze strony publiczności sprawiło, że grupa, po raz pierwszy na trasie, sięgnęła po A Place For My Head z debiutu. Takie niespodzianki zawsze są czymś przyjemnym.

Koncert, trwający nieco ponad 100 minut, zwieńczył Bleed It Out z gościnnym udziałem Machine Gun Kelly’ego, który wcześniej zresztą wystąpił na tej samej scenie ze swoim repertuarem. A pierwszy dzień Impactu rozpoczął natomiast Krzysztof Zalewski.

To był, jak się chwilę później okazało, ostatni koncert Linkin Park z Benningtonem w składzie w naszym kraju. 20 lipca 2017 wokalista popełnił samobójstwo w swoim domu w Kalifornii. Odszedł w wieku 41 lat. Wydawało się, że historia LP dobiegła raz na zawsze końca. Grupa zawiesiła działalność na czas nieokreślony. W 2023 jednak powróciła, z Emily Armstrong przy mikrofonie.

Setlista: Talking to Myself; Burn It Down; The Catalyst; Wastelands; One Step Closer; Castle of Glass; Good Goodbye; Lost in the Echo; Nobody Can Save Me; New Divide; Invisible; Waiting For the End; Breaking the Habit; One More Light; Crawling; Leave Out All the Rest; A Place For My Head; What I've Done; In the End; Faint; Numb; Heavy; Papercut; Bleed It Out.

Oto najlepsze albumy w dyskografii Linkin Park. Wskazaliśmy nasze TOP5!: