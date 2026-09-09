Potęga Guns N’ Roses. 5 ciekawostek o “Use Your Illusion I & II” na 35-lecie | Jak dziś rockuje?

Guns N' Roses weszli na światowy rynek z przytupem. Już debiutancki Appetite for Destruction okazał się przełomowy dla hard rockowego brzmienia tych lat, równie dobrze poradził sobie kolejny krążek - G N' R Lies, choć nie cieszy się on statusem tak kultowego, jak debiut, czy jego następca - a właściwie to następcy, ale o tym za chwilę. Grupa zyskała międzynarodowy rozgłos, sławę i uznanie, co zapewniło jej nie tylko charakterystyczne brzmienie, ale też styl życia, będący urzeczywistnieniem hasła "sex, drugs and rock & roll". Najpiękniejsze kobiety, dragi, alkohol, awantury, panoszenie się, zamieszki, koncertowanie, głośne imprezy. Na dłuższą metę było jasne, że cały świat obserwuje swoistą autodestrukcję Gunsów. Nim jednak do niej rzeczywiście doszło, zespół wydał monumentalny, kluczowy dla historii rocka projekt.

KULTOWE HISTORIE - Guns N' Roses

Na przekór muzyce grunge

Zespół powrócił do studia po prawie trzech latach przerwy od nagrywania, od samego początku wiele spraw nie szło jednak dobrze. Pierwszym problemem był Steven Adler, a właściwie jego uzależnienie od substancji odurzających. Nałóg bardzo skutecznie utrudniał mu prace, w efekcie czego perkusista został wyrzucony ze składu. Po chwili jednak skruszony powrócił, obiecując poprawę. Nic się jednak nie zmieniło, w związku z czym 11 lipca 1990 roku Steven Adler oficjalnie przestał być członkiem Guns N' Roses. Pojawili się perkusiści sesyjni, aż w końcu nowym członkiem Gunsów został dobrze znany fanom grupy The Cult Matt Sorum. To on, w połączeniu z kolejnym nowym członkiem - klawiszowcem Dizzym Reedem, mieli bardzo duży i niezaprzeczalny wpływ na zmianę brzmienia formacji, co stało się jasne we wrześniu 1991 roku.

W połowie września 1991 roku, w samym środku zupełnej grunge'owej gorączki, Guns N' Roses zaprezentowali światu nie jeden, a dwa albumy! Use Your Illusion I i II zostały świetnie przyjęte przez fanów i krytyków, a zachwyt nowym gatunkiem nie przeszkodził temu, by wyjątkowe krążki zadebiutowały na, odpowiednio, drugim i pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. Obie płyty sprzedawały się genialne, a ich sukces napędzany był wydawaniem kolejnych, kultowych dziś, singli z Don't Cry, Live and Let Die, November Rain, You Could Be Mine i Knockin' on Heaven's Door na czele. Gdy wydawało się, że przed Gunsami już nic, tylko samo dobro, w listopadzie ze składu odszedł Izzy Stradlin, powołując się na zachowanie Axla, złe zarządzanie grupą i nałogi Slasha i Duffa McKagana.

Ciekawostki o "Use Your Illusion I & II"

Za oba wydawnictwami kryje się sporo ciekawostek - sprawdź w galerii.

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