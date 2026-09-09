Artyści i artystki, którzy przezwyciężyli chorobę nowotworową. Otwarcie mówią o swoich przejściach

Rak jest chorobą szczególną, która ma swój konkretny, zmityzowany, zmetaforyzowany obraz w kulturze: postrzegany jest jako przypadłość gwałtowna, przebiegła, nagła, trudna do poskromienia, kojarząca się z bólem i cierpieniem, wręcz prowadząca do nieuniknionej śmierci. Według badań, nowotwór jest przypadłością niezwykle powszechną, zachorowalność na którą z roku na rok rośnie i która stanowi drugą przyczynę zgonów w Polsce. Jej związek z ciałem ma szczególny charakter; nowotwór, jak i stosowane przeciwko niemu leczenie, w znaczny sposób wpływają na organizm człowieka – doprowadzają do jego osłabienia, wyczerpania. Duże znaczenie ma w tym przypadku aspekt stygmatyzacji, jakiemu poddane zostaje chore na nowotwór ciało: zgodnie z nim osoba chorująca na raka charakteryzuje się określonym wyglądem – najczęściej nie ma włosów, jest niezwykle szczupła, blada, słaba, niekiedy „napuchnięta” przez stosowaną terapię i zmaga się z takimi dolegliwościami jak wymioty, wysoka temperatura czy omdlenia. W wielu przypadkach diagnoza "nowotwór" jawi się niczym wyrok - na szczęście wcześnie wykryty wcale nie musi tego oznaczać, dlatego tak ważna jest stała profilaktyka zdrowotna.

Wywiadówka - Nergal

Artyści i artystki, którym udało się pokonać raka

W świecie muzyki wiele jest nazwisk, którym przyszło zmagać się z chorobą nowotworową. Choć nie każdy przypadek zakończył się szczęśliwie, wyzdrowieniem, to jednak jest pokaźne grono artystów i artystek, którym udało się przezwyciężyć raka. Te niezwykle inspirujące i podnoszące na duchu historie znajdziesz w galerii.