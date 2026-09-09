Blaze Bayley szykuje nową płytę! Były wokalista Iron Maiden zbiera właśnie pomysły na kolejne wydawnictwo

Blaze Bayley to były wokalista Iron Maiden, którego głos słychać na dwóch studyjnych albumach tej brytyjskiej formacji: The X Factor (1995) oraz Virtual XI (1998). Od lat natomiast rozwija karierę solową. Jego dyskografię zamyka krążek Circle of Stone z lutego 2024 roku, który został dość ciepło przyjęty. Wiadomo na pewno, że Bayley nie zamierza zwalniać tempa i już myśli o kolejnym albumie.

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Mamy mnóstwo ofert na koncerty i festiwale. Powiedziałem więc: "Chciałbym jeszcze trochę poczekać, dać sobie więcej czasu, pozwolić pomysłom przychodzić naturalnie, łapać je i dopiero wtedy zacząć składać wszystko w całość". Więc to jest to, co robię teraz – wyłapuję te pomysły, a potem rozmawiam z chłopakami. Przed nami ważne sesje, na których będziemy omawiać ogólny kształt albumu – powiedział Bayley w najnowszym wywiadzie dla greckiego serwisu Altars of Metal.

Wokalista podkreślił, że choć prace są na wczesnym etapie, pierwsze pomysły napawają go olbrzymim optymizmem. – Jest zbyt wcześnie, by mówić o kierunku muzycznym. Nie chcę patrzeć na górę i mówić: "Okej, to jest góra, na którą się wspinam", podczas gdy za moimi plecami stoi ta właściwa. Chcę mieć pewność, że robię dokładnie to, co trzeba. Czuję w sercu, że to właściwa droga. To musi przyjść w sposób naturalny – podsumował Blaze Bayley.

Blaze Bayley zaśpiewał utwory Iron Maiden na koncercie w Polsce

Wokalista od zawsze lubił do nas przyjeżdżać na koncerty. Jednak w ostatnich latach, w tym względzie, zaniedbał polskich słuchaczy. Na początku września tego roku zagrał pierwszy raz w naszym kraju po siedmioletniej przerwie. Bayley zawitał bowiem na festiwal Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Zagrał on wyjątkowy set z utworami, które nagrał z Iron Maiden w latach dziewięćdziesiątych.

Oto najlepsze utwory Iron Maiden nagrane z Blaze'em Bayleyem: