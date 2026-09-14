Kafir Afgan w “Mellinie” w Esce ROCK!

"Kafir Afgan", były oficer WSI opowiada jak działają, lub czasem nie działają, służby. Czy to one stoją za zmianami politycznymi? A może są ślepe na szpiegów obcego wywiadu? Kafir Afgan nie pokazuje swojej twarzy, bo jak mówi, nie chce stać się celebrytą rozpoznawanym na ulicy.

W rozmowie z Marcinem Mellerem opowiada o pracy operacyjnej oraz zagrożeniach jakie dotykają Polskę. Pokazuje jak działa wojna hybrydowa w internecie i tłumaczy dlaczego, według niego, Kukliński był zdrajcą.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.