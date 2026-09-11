Duran Duran na znaczkach. Brytyjska poczta oddaje hołd grupie

Duran Duran to brytyjski zespół, który stał się jednym z najważniejszych symboli lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Właśnie wtedy grupa cieszyła się największą popularnością. Na swoim koncie formacja Duran Duran ma takie przeboje, jak m.in. Rio, The Reflex, Wild Boys, Ordinary World czy A View to a Kill. W 2022 formacja została wprowadzona do prestiżowego Rock and Roll Hall of Fame. Teraz natomiast doczekała się kolejnego wyróżnienia.

Poczta brytyjska (Royal Mail) wyemituje kolekcję znaczków dedykowaną grupie. Zbiega się to w czasie z 45-leciem wydania debiutanckiego albumy grupy oraz przełomowego singla Planet Earth, które na zawsze zmieniły oblicze muzyki pop i rocka lat osiemdziesiątych.

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Posiadanie znaczków to coś niesamowitego. Nikt by się tego w żadnym momencie nie spodziewał. Przez tyle lat walczyliśmy z negatywnym nastawieniem. Nie jesteśmy gwiazdkami jednego sezonu, a znaczki naprawdę potwierdzają naszą wartość. To masywne wizualne potwierdzenie zespołu i jego historii – powiedział wokalista Simon LeBon w wywiadzie dla The Independent.

Główny pakiet znaczków przedstawia okładki ikonicznych albumów z całej kariery formacji: od debiutanckiego Duran Duran, przez kultowe Rio, Seven and the Ragged Tiger, Notorious, Duran Duran (The Wedding Album), Astronaut, aż po nowsze wydawnictwa Paper Gods oraz Future Past. – Myślę, że to świetnie, że wybraliśmy okładki albumów zamiast ładnych zdjęć nas samych, ponieważ prawdziwym dziedzictwem jest muzyka – dodał frontman DD. Dodatkowo w skład wchodzi mniejszy arkusz kolekcjonerski, zawierający cztery znaczki inspirowane plakatami z legendarnych tras koncertowych Duran Duran: Careless Memories, Astronaut, Sing Blue Silver oraz Invisible.

– Od ikonicznych okładek płyt po niezapomniane występy na żywo – te znaczki uchwyciły elementy niezwykłej podróży twórczej zespołu, jednocześnie doceniając ich trwały wpływ na muzykę i popkulturę – podkreślił, cytowany w informacji prasowej, David Gold, dyrektor ds. zewnętrznych w Royal Mail.

Specjalna kolekcja pojawi się na rynku 17 września 2026. Przedsprzedaż jednak już ruszyła, w tym miejscu.

“In the same year marking the 45th anniversary of Duran Duran’s self-titled debut album, Royal Mail is paying tribute to the rock legends through British postage.” https://t.co/kBXHIsrg34 pic.twitter.com/rlodOUs4lx— Duran Duran (@duranduran) September 10, 2026

Warto wspomnieć, że Duran Duran to kolejny zespół, który znalazł się na brytyjskich znaczkach pocztowych. Wcześniej w ten sposób uhonorowano m.in. The Beatles, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones, AC/DC czy Iron Maiden.

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