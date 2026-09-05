The Strokes wycięli z debiutu „New York City Cops”. Po 11 września tytuł brzmiał zbyt drażliwie

Po zamachach amerykańskie wydanie „Is This It” otrzymało zmienioną tracklistę

„Is This It” najpierw ukazało się poza Stanami Zjednoczonymi. Australijska premiera odbyła się 30 lipca 2001 roku, później album trafił między innymi do Japonii i Wielkiej Brytanii. W tych wydaniach dziewiątym utworem było „New York City Cops”, umieszczone po „Hard To Explain” i przed „Trying Your Luck”. Amerykańską premierę zaplanowano początkowo na 25 września, lecz zamachy z 11 września wymusiły zmianę tych planów.

RCA przesunęła wydanie płyty w USA na 9 października 2001 roku. Przed amerykańską premierą The Strokes nagrali „When It Started”, które zastąpiło „New York City Cops” na wydaniu CD. Album nadal liczył dziesięć utworów, zmieniono jedynie jedną pozycję w trackliście.

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Po 11 września krytyczny tekst „New York City Cops” uznano za niestosowny

Problemem nie był sam tytuł piosenki, lecz jej wymowa. W refrenie Julian Casablancas śpiewa, że nowojorscy policjanci nie są zbyt bystrzy. Po atakach na World Trade Center wers mógł zostać odebrany jako atak na funkcjonariuszy uczestniczących w akcji ratunkowej, powszechnie uznawanych wówczas za bohaterów miasta.

Rzecznik zespołu podkreślał, że muzycy przeżywali tragedię w swoim mieście i z bliska widzieli działania służb ratunkowych. The Strokes nie twierdzili jednak, że „New York City Cops” jest złym nagraniem ani nie odcinali się od jego krytycznego spojrzenia na policję. Uznali po prostu, że publikowanie tej piosenki w USA kilka tygodni po zamachach byłoby niestosowne. Zastąpienie utworu nową piosenką miało zapobiec odbiorowi jego tekstu jako ataku na nowojorską policję.

Casablancas potwierdził później, że nadal uważał „New York City Cops” za dobry numer. Jednocześnie przyznał, że wydanie utworu w tamtym czasie byłoby niewłaściwe, zwłaszcza dla zespołu tak silnie związanego z Nowym Jorkiem. Była to jednorazowa decyzja wydawnicza, nie trwałe wycofanie utworu.

Pierwsze amerykańskie winyle zachowały „New York City Cops”

Z czasem tę historię uproszczono do stwierdzenia, że amerykańskie „Is This It” nie zawiera „New York City Cops”. Chodzi jednak konkretnie o amerykańskie wydanie CD przygotowane po 11 września. Pierwsze amerykańskie winyle zachowały pierwotną tracklistę, ponieważ były już gotowe do dystrybucji, gdy podjęto decyzję o zmianie kompaktu. Według ówczesnych informacji ukazało się zaledwie 5 tysięcy takich egzemplarzy, dlatego szybko stały się poszukiwane przez kolekcjonerów. Zmiana tracklisty nie miała też związku z nową amerykańską okładką. Naukową fotografię cząstek subatomowych zapowiedziano już w sierpniu 2001 roku, przed zamachami. „New York City Cops” pozostało częścią historii zespołu, wracało na koncerty i nadal widnieje w pierwotnej trackliście prezentowanej przez oficjalny sklep The Strokes.